ANSES amplía el programa que lleva sus trámites a los lugares de trabajo

ANSES amplió el programa que permite realizar trámites previsionales en los lugares de trabajo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) amplió este miércoles la iniciativa que puso en marcha en 2018 y que posibilita a los trabajadores gestionar trámites vinculados a la seguridad social y previsional directamente en sus lugares de empleo, sin tener que trasladarse a una oficina.

El programa, conocido como “ANSES va a tu casa”, ahora alcanzará a un mayor número de empleados y extenderá su cobertura a más sectores.

ANSES amplía el alcance de la iniciativa La Administración Nacional de la Seguridad Nacional (Anses), amplió este miércoles el programa que lanzó en 2018. Así quedó establecido en la Resolución 178/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial. El texto oficial dispuso la eliminación del requisito mínimo de 100 trabajadores que estaba vigente desde la creación del programa y, además, amplió su alcance para incluir a cónyuges, convivientes e hijos menores de 18 años de empleados en relación de dependencia, un grupo que hasta ahora no estaba contemplado dentro del beneficio.

Además, se decidió sumar a las entidades del tercer sector —como organizaciones sin fines de lucro, asociaciones civiles y fundaciones— como nuevos actores habilitados para integrarse al programa. Hasta este miércoles, el esquema solo incluía a empresas privadas, organismos públicos y organizaciones intermedias con representación gremial o sectorial.

ANSES amplió el programa que permite realizar trámites previsionales en los lugares de trabajo. En la práctica, el programa actúa como una vía de atención descentralizada que combina instancias presenciales y remotas, mediante la cual la ANSES acerca sus prestaciones directamente a los espacios laborales de los trabajadores. Claves de "Anses va a tu casa" Prioridad para organismos públicos: las dependencias del sector estatal tendrán preferencia en el análisis y tratamiento de las solicitudes de incorporación al programa. Canales de comunicación y correo electrónico: se suma un sistema formal de difusión y contacto, junto con la habilitación de una casilla de correo destinada tanto a gestionar pedidos de adhesión como a facilitar el intercambio de información y actualizaciones entre las partes involucradas. Anses comenzó a implementar este programa en 2018 para facilitar a los trabajadores la gestión de trámites previsionales y de la seguridad social. Representantes técnicos : cada organismo que se incorpore al programa deberá nombrar dos referentes técnicos , encargados de la comunicación directa con los operadores de la ANSES . Por su parte, la ANSES designará un agente de enlace responsable de coordinar el vínculo , además de supervisar y validar la documentación presentada.

: cada que se incorpore al deberá nombrar , encargados de la con los . Por su parte, la designará un responsable de , además de presentada. Protección de la información : tanto la ANSES como las entidades participantes deberán implementar medidas técnicas y organizativas orientadas a resguardar los datos , evitando su alteración , pérdida o el acceso no autorizado a la información .

: tanto la como las deberán implementar orientadas a , evitando su , o el a la . Firma electrónica: la información transmitida mediante los sistemas de firma electrónica establecidos por la ANSES tendrá plena validez probatoria. El programa funciona en definitiva como un canal de atención descentralizada. Vigencia y rescisión: el acuerdo entra en vigencia a partir de su firma y se mantiene activo mientras el programa continúe en funcionamiento. Cualquiera de las partes podrá darlo por finalizado de manera unilateral, sin necesidad de justificar la decisión, siempre que notifique con 30 días de antelación. La finalización del convenio no afectará ni detendrá los trámites en curso.

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