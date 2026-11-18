La prestación por desempleo de ANSES está destinada a personas que perdieron su trabajo. El monto depende del sueldo y de sus aportes.

La prestación por desempleo de ANSES es una ayuda económica para las personas que tenían un trabajo registrado y lo perdieron por causas ajenas a su voluntad. Durante noviembre de 2026, el beneficio tiene un monto mínimo de $199.400 y puede alcanzar los $398.800 mensuales. Sin embargo, no todos cobran lo mismo ni pueden acceder automáticamente: depende de cuánto ganaban, sus aportes y las circunstancias en las que dejaron de trabajar.

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Perder un empleo significa mucho más que quedarse sin un sueldo . Las cuentas siguen llegando, hay gastos familiares que afrontar y conseguir un nuevo trabajo puede llevar tiempo. Para acompañar ese período existe esta prestación, que se cobra durante una cantidad determinada de meses.

Lo primero que hay que entender es que no se trata de un préstamo ni de dinero que después haya que devolver. Es un beneficio de la seguridad social destinado a trabajadores que cumplen los requisitos establecidos por la ley.

La prestación está dirigida principalmente a personas que trabajaban en relación de dependencia, estaban registradas y fueron despedidas sin justa causa o perdieron su empleo por motivos que no dependieron de ellas.

Por ejemplo, puede corresponder cuando una empresa cierra, se produce un despido sin causa o finaliza un contrato de trabajo en las condiciones previstas por la normativa.

En cambio, una persona que renuncia voluntariamente, como regla general, no puede solicitar este beneficio.

También es necesario haber realizado aportes durante un tiempo mínimo.

Trabajadores permanentes: deben contar con al menos 6 meses de aportes durante los últimos 3 años.

Trabajadores eventuales o de temporada: deben cumplir requisitos específicos de aportes, como acreditar al menos 90 días en el último año.

Personas que renunciaron voluntariamente: no pueden acceder por esa renuncia.

¿Y cuánto dinero recibe cada persona?

ANSES toma como referencia el 75% del mejor sueldo neto mensual de los últimos seis meses anteriores a la pérdida del empleo.

El sueldo neto es el dinero que el trabajador recibía después de los descuentos correspondientes, es decir, lo que habitualmente se conoce como sueldo de bolsillo.

Pero hay límites: para noviembre de 2026, el pago mensual no puede ser menor a $199.400 ni superar los $398.800.

Esto significa que, aunque una persona haya tenido un sueldo elevado, no recibirá más de $398.800 mensuales por esta prestación.

Hay otra diferencia que conviene conocer. ANSES paga a mes vencido, por lo que quienes reciben su prestación durante noviembre cobran los valores correspondientes a octubre, cuyo máximo era de $391.200. Los nuevos montos de noviembre se reflejarán en los pagos de diciembre.

¿Durante cuántos meses se cobra?

La duración del beneficio depende de la cantidad de meses que la persona trabajó y aportó antes de quedarse sin empleo.

Para los trabajadores permanentes, el esquema general es:

Entre 6 y 11 meses de aportes: 2 pagos mensuales.

Entre 12 y 23 meses: 4 pagos.

Entre 24 y 35 meses: 8 pagos.

Con 36 meses o más: 12 pagos.

Además, las personas de 45 años o más pueden acceder a seis meses adicionales de prestación, de acuerdo con las condiciones previstas.

Por eso, dos personas que fueron despedidas en la misma fecha pueden recibir diferentes montos y cobrar durante distintos períodos.

Cómo solicitar la prestación por desempleo de ANSES, paso a paso

El trámite es gratuito y se puede iniciar por internet o de manera presencial en una oficina de ANSES.

Antes de comenzar, hay que tener a mano:

DNI del trabajador.

CUIL y Clave de la Seguridad Social, para hacerlo por internet.

Telegrama de despido, carta documento o documentación que acredite la finalización de la relación laboral.

Para solicitar el beneficio por internet hay que seguir estos pasos:

Ingresar a la página oficial de ANSES: www.anses.gob.ar.

Acceder a la sección de Atención Virtual.

Identificarse con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Seleccionar el trámite de Prestación por Desempleo.

Presentar la documentación que solicite el organismo.

También es posible sacar un turno para realizar la gestión personalmente en una oficina de ANSES.

¿Cuánto tiempo tengo para solicitarlo?

Este es uno de los datos más importantes: el trabajador dispone de 90 días hábiles desde la finalización de la relación laboral para presentar la solicitud.

Si inicia el trámite después de ese plazo, no necesariamente pierde todo el beneficio, pero se le descontarán días de prestación por cada día hábil de demora.

Por eso, es conveniente comenzar la gestión cuanto antes y conservar toda la documentación relacionada con el despido.

También hay que tener presente que este régimen no funciona de la misma manera para todos los sectores. Los trabajadores rurales y de la construcción, por ejemplo, tienen regímenes específicos.

Además del pago mensual, quienes acceden a la prestación pueden conservar determinadas coberturas de la seguridad social, como la obra social y las asignaciones familiares, según su situación.

Para una familia que acaba de perder una fuente de ingresos, esta ayuda no reemplaza un trabajo estable, pero puede representar un alivio mientras busca una nueva oportunidad laboral.

La recomendación es sencilla: si trabajabas en blanco, perdiste tu empleo y no sabés si te corresponde cobrar, consultá en ANSES antes de que venza el plazo. Puede ser un derecho que todavía no conocías.