Anunciaron cortes de luz programados para este jueves en Capital y Libertador: a qué hora

EJESA anunció cortes de luz programados para este jueves 30 de abril en sectores de San Salvador de Jujuy y Libertador General San Martín, en el marco de trabajos destinados a mejorar el funcionamiento de la red eléctrica.
En la capital jujeña, la interrupción del servicio será de 8 a 14, aproximadamente, y afectará a barrio Chijra y una amplia zona aledaña. Entre los sectores alcanzados se encuentran Las Corzuelas, Las Vicuñas, Los Helechos, El Yapan, Finca La Herminia, Finca Tolaba, Ruta Provincial N°35, Finca Mariscal, Casa Villa María, La Cuesta, Barro Blanco, Corral de Piedras, Ocloyas y otras áreas cercanas.
Qué trabajos harán en San Salvador de Jujuy
Según indicó la empresa, en esa zona se extenderá la red eléctrica existente para llevar energía a nuevos sectores y reforzar las áreas con mayor demanda. El objetivo de estas tareas es mejorar la capacidad y la distribución del servicio para los usuarios.
Desde EJESA señalaron que, con esta intervención, se apunta a que haya una red más preparada para abastecer a nuevos puntos y responder con mayor eficiencia al crecimiento de la demanda eléctrica.
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Corte de luz también en Libertador
Por otro lado, en Libertador General San Martín el corte de energía está previsto entre las 8 y las 13, aproximadamente. La interrupción afectará a los barrios La Loma, Parque de los Cerros, Cristo Rey, Policial, Santo Tomás de Aquino, Pomelar y zonas aledañas.
En este caso, las tareas consistirán en el reemplazo de seccionadores dañados por nuevos equipos, con el fin de asegurar que el sistema funcione correctamente y sin riesgos.
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También retirarán ramas y vegetación cerca de las líneas
Además, en Libertador se realizará el retiro de ramas y vegetación cercana a líneas de media tensión. Según explicaron, esto permitirá evitar interrupciones del servicio, mejorar la seguridad eléctrica y contar con una red más confiable y estable.
Frente a estos trabajos, se recomienda a los vecinos de las zonas afectadas tomar las precauciones necesarias durante el horario informado por la empresa.
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