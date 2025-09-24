miércoles 24 de septiembre de 2025

24 de septiembre de 2025 - 16:30
Economía.

Argentina está "yendo en la dirección correcta", dijo la titular del FMI tras reunirse con Javier Milei

El presidente Javier Milei mantuvo un encuentro con Kristalina Georgieva, quien elogió el rumbo económico de la Argentina y ratificó que habrá nuevas reuniones.

Federico Franco
Por  Federico Franco
image
Economía.

Argentina está "yendo en la dirección correcta", dijo la titular del FMI tras reunirse con Javier Milei

Al término del encuentro, Georgieva calificó la reunión como “excelente” y destacó que la Argentina está “yendo en la dirección correcta”. Además, subrayó la importancia de mantener la disciplina fiscal y avanzar con reformas estructurales. “Lo que queremos es que la actividad económica siga subiendo y que sigan bajando la inflación y la pobreza”, afirmó.

La titular del Fondo agradeció también el apoyo del Banco Mundial y adelantó que volverá a reunirse con Milei en las próximas semanas. “La disciplina fiscal y las reformas estructurales son muy importantes”, siguió diciendo la titular del FMI.

Respaldo de Washington y alivio en los mercados

Javier Milei y Donald Trump, en Nueva York
Javier Milei y Donald Trump, Nueva York

Javier Milei y Donald Trump, Nueva York

En paralelo, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó que su país negocia con Argentina un swap por US$20.000 millones para fortalecer las reservas del Banco Central. Además, anunció que están dispuestos a comprar bonos de deuda soberana en dólares y a otorgar un préstamo directo para evitar tensiones financieras en plena campaña electoral.

Bessent agregó que, una vez finalizadas las elecciones, comenzarán a trabajar junto al gobierno argentino en el pago del capital de la deuda. Estas declaraciones generaron una reacción positiva en los mercados.

