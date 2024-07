En la previa de Nueva Chicago vs San Telmo, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este domingo 14 de julio desde las 14:00 (hora Argentina) en el estadio República de Mataderos. El árbitro designado será Felipe Viola.

. Argentina - Primera Nacional: Nueva Chicago vs San Telmo Fecha 23

Nueva Chicago ganó su último duelo ante Chaco For Ever por 1 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 1 gol en contra y 4 a favor.