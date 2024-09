. Argentina - Primera Nacional: San Telmo vs Atlético Rafaela Fecha 31

San Telmo no pudo ante Chaco For Ever en el 20 de Octubre. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 1 juego, 1 fue empate y ha perdido 2. En esos últimos partidos, le convirtieron 4 goles y logró anotar 9 a sus rivales.