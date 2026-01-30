viernes 30 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
30 de enero de 2026 - 08:23
Liga Profesional

Argentinos Juniors se enfrentará ante Belgrano por la fecha 3

Belgrano se mide ante Argentinos Juniors en el estadio el Semillero del Mundo el lunes 2 de febrero a las 22:00 (hora Argentina).

Argentinos Juniors se enfrentará ante Belgrano por la fecha 3
BsAs (DataFactory)

A partir de las 22:00 (hora Argentina) el próximo lunes 2 de febrero, Belgrano visita a Argentinos Juniors en el estadio el Semillero del Mundo, por el duelo correspondiente a la fecha 3 del Apertura.

Lee además
defensa y justicia y estudiantes se miden por la fecha 3

Defensa y Justicia y Estudiantes se miden por la fecha 3
tigre y racing club se encuentran en la fecha 3

Tigre y Racing Club se encuentran en la fecha 3

Así llegan Argentinos Juniors y Belgrano

Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Últimos resultados de Argentinos Juniors en partidos del Apertura

Argentinos Juniors llega con resultado de empate, 0-0, ante Estudiantes (RC).

Últimos resultados de Belgrano en partidos del Apertura

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Belgrano y Tigre, con un marcador 1-1..

El historial indica un marcador con 2 victorias para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 2 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 10 de noviembre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y Argentinos Juniors se impuso por 1 a 0.


Fechas y rivales de Argentinos Juniors en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 4: vs Racing Club: 7 de febrero - 18:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs River Plate: 12 de febrero - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Barracas Central: 1 de marzo - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Belgrano en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 4: vs Banfield: 7 de febrero - 22:15 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Independiente Riv. (M): 14 de febrero - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Defensa y Justicia: 19 de febrero - 17:15 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Atlético Tucumán: 24 de febrero - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Huracán: 3 de marzo - 19:00 (hora Argentina)
Horario Argentinos Juniors y Belgrano, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 22:00 horas
  • Colombia y Perú: 20:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas
  • Venezuela: 21:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Defensa y Justicia y Estudiantes se miden por la fecha 3

Tigre y Racing Club se encuentran en la fecha 3

Por la fecha 3 se enfrentarán Boca Juniors y Newell`s

Por la fecha 3, San Lorenzo recibirá a Central Córdoba (SE)

River Plate visita a Rosario Central por la fecha 3

Lo que se lee ahora
Jujuy Básquet.
LaLiga.

Jujuy Básquet cayó ante Colón de Santa Fe

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Tragedia: una mujer murió de un infarto en el balneario de El Carmen video
Conmoción.

Tragedia: una mujer murió de un infarto en el balneario de El Carmen

Triple choque en la Ruta 9 a altura del Acceso Sur a San Salvador de Jujuy video
Policiales.

Triple choque en la Ruta 9 a altura del Acceso Sur a San Salvador de Jujuy

Tarjeta SUBE. video
Transporte.

Aclaran que no vence ningún beneficio social de la SUBE

Buscan entodo el país a jujeño que escapó tras el secuestro de droga en San Juan
Prófugo.

Buscan en todo el país a un jujeño que escapó tras el secuestro de droga en San Juan

El Gobierno actualizó la presentación de los DNI y pasaporte: cuáles son los principales cambios
Anuncio.

El Gobierno actualizó la presentación de los DNI y pasaporte: cuáles son los principales cambios

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel