Argentinos Juniors se enfrentará ante Belgrano por la fecha 3

A partir de las 22:00 (hora Argentina) el próximo lunes 2 de febrero, Belgrano visita a Argentinos Juniors en el estadio el Semillero del Mundo, por el duelo correspondiente a la fecha 3 del Apertura.

Así llegan Argentinos Juniors y Belgrano Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Últimos resultados de Argentinos Juniors en partidos del Apertura Argentinos Juniors llega con resultado de empate, 0-0, ante Estudiantes (RC).

Últimos resultados de Belgrano en partidos del Apertura Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Belgrano y Tigre, con un marcador 1-1..

El historial indica un marcador con 2 victorias para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 2 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 10 de noviembre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y Argentinos Juniors se impuso por 1 a 0.

Fechas y rivales de Argentinos Juniors en los próximos partidos del Apertura Fecha 4: vs Racing Club: 7 de febrero - 18:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs River Plate: 12 de febrero - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Barracas Central: 1 de marzo - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Belgrano en los próximos partidos del Apertura Fecha 4: vs Banfield: 7 de febrero - 22:15 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Independiente Riv. (M): 14 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Defensa y Justicia: 19 de febrero - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Atlético Tucumán: 24 de febrero - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Huracán: 3 de marzo - 19:00 (hora Argentina) Horario Argentinos Juniors y Belgrano, según país Argentina y Chile (Santiago): 22:00 horas

Colombia y Perú: 20:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas

Venezuela: 21:00 horas

