Argentinos Juniors visita a Belgrano por la fecha 3

Belgrano enfrentará a Argentinos Juniors, en el marco de la fecha 3 del Clausura, el próximo sábado 1 de agosto a partir de las 18:00 (hora Argentina), en Gigante de Alberdi.
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Belgrano enfrentará a Argentinos Juniors, en el marco de la fecha 3 del Clausura, el próximo sábado 1 de agosto a partir de las 18:00 (hora Argentina), en Gigante de Alberdi.
Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.
Belgrano viene de vencer a Rosario Central con un marcador de 2-1.
Argentinos Juniors viene de derrotar a Estudiantes (RC) con un marcador 3 a 0.
La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 3 empates y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 17 de mayo, en Semifinal del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y el partido finalizó con un empate a 1.
Andrés Gariano será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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