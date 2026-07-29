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29 de julio de 2026 - 10:30
Liga Profesional

Argentinos Juniors visita a Belgrano por la fecha 3

La previa del choque de Belgrano ante Argentinos Juniors, a disputarse en Gigante de Alberdi el sábado 1 de agosto desde las 18:00 (hora Argentina). El árbitro será Andrés Gariano.

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Argentinos Juniors visita a Belgrano por la fecha 3
BsAs (DataFactory)

Belgrano enfrentará a Argentinos Juniors, en el marco de la fecha 3 del Clausura, el próximo sábado 1 de agosto a partir de las 18:00 (hora Argentina), en Gigante de Alberdi.

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Así llegan Belgrano y Argentinos Juniors

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Belgrano en partidos del Clausura

Belgrano viene de vencer a Rosario Central con un marcador de 2-1.

Últimos resultados de Argentinos Juniors en partidos del Clausura

Argentinos Juniors viene de derrotar a Estudiantes (RC) con un marcador 3 a 0.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 3 empates y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 17 de mayo, en Semifinal del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y el partido finalizó con un empate a 1.

Andrés Gariano será el juez que impartirá justicia en el encuentro.


Fechas y rivales de Belgrano en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 2: vs Tigre: 5 de agosto - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Argentinos Juniors en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 4: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar
Horario Belgrano y Argentinos Juniors, según país
  • Argentina: 18:00 horas
  • Colombia y Perú: 16:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 17:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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