Gimnasia (Mendoza) se enfrentará ante Unión por la fecha 3

A partir de las 15:30 (hora Argentina) el próximo sábado 1 de agosto, Unión enfrentará a Gimnasia (Mendoza) en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, por el duelo correspondiente a la fecha 3 del Clausura.
Así llegan Gimnasia (Mendoza) y Unión
Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.
Últimos resultados de Gimnasia (Mendoza) en partidos del Clausura
Gimnasia (Mendoza) recibió un duro golpe y cayó 0 a 1 ante su rival San Lorenzo.
Últimos resultados de Unión en partidos del Clausura
Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Unión y Platense, con un marcador 2-2..
En los últimos partidos jugados, se muestra al equipo visitante vencedor con 2 partidos ganados y un total de 1 partido igualado. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 2 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Unión se impuso por 4 a 0.
Juan Loustau es el árbitro designado para controlar el partido.
Fechas y rivales de Gimnasia (Mendoza) en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 4: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 5: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 8: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Unión en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 2: vs Lanús: 6 de agosto - 19:00 (hora Argentina)
- Fecha 4: vs Central Córdoba (SE): Fecha y horario a confirmar
- Fecha 5: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar
Horario Gimnasia (Mendoza) y Unión, según país
- Argentina: 15:30 horas
- Colombia y Perú: 13:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 14:30 horas
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FUENTE: BsAs (DataFactory)
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