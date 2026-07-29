Defensa y Justicia visita a Estudiantes por la fecha 3

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Estudiantes enfrentará a Defensa y Justicia, en el marco de la fecha 3 del Clausura, el próximo sábado 1 de agosto a partir de las 18:00 (hora Argentina), en el Tierra de Campeones.

Así llegan Estudiantes y Defensa y Justicia Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Estudiantes en partidos del Clausura Estudiantes sufrió un duro golpe al caer 0 a 2 en la ultima jornada ante Independiente.

Últimos resultados de Defensa y Justicia en partidos del Clausura Defensa y Justicia obtuvo un punto gracias a un empate en frente a Dep. Riestra..

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 2 empates y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 2 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y el partido finalizó con un empate a 0. Sebastián Martínez será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Fechas y rivales de Estudiantes en los próximos partidos del Clausura Fecha 2: vs Boca Juniors: 5 de agosto - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Defensa y Justicia en los próximos partidos del Clausura Fecha 3: vs Estudiantes: 1 de agosto - 18:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Platense: Fecha y horario a confirmar Horario Estudiantes y Defensa y Justicia, según país Argentina: 18:00 horas

Colombia y Perú: 16:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 17:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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