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29 de julio de 2026 - 10:28
Liga Profesional

Defensa y Justicia visita a Estudiantes por la fecha 3

La previa del choque de Estudiantes ante Defensa y Justicia, a disputarse en el Tierra de Campeones el sábado 1 de agosto desde las 18:00 (hora Argentina). El árbitro será Sebastián Martínez.

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Defensa y Justicia visita a Estudiantes por la fecha 3
BsAs (DataFactory)

Estudiantes enfrentará a Defensa y Justicia, en el marco de la fecha 3 del Clausura, el próximo sábado 1 de agosto a partir de las 18:00 (hora Argentina), en el Tierra de Campeones.

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Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

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La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 2 empates y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 2 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y el partido finalizó con un empate a 0.

Sebastián Martínez será el juez que impartirá justicia en el encuentro.


Fechas y rivales de Estudiantes en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 2: vs Boca Juniors: 5 de agosto - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Defensa y Justicia en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 3: vs Estudiantes: 1 de agosto - 18:00 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Platense: Fecha y horario a confirmar
Horario Estudiantes y Defensa y Justicia, según país
  • Argentina: 18:00 horas
  • Colombia y Perú: 16:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 17:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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