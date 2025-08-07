Argentinos Juniors vs Unión: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del Clausura

BsAs (DataFactory)

Unión y Argentinos Juniors se enfrentarán en el estadio el Semillero del Mundo el próximo domingo 10 de agosto desde las 20:00 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 4 del Clausura.

Así llegan Argentinos Juniors y Unión Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.

Últimos resultados de Argentinos Juniors en partidos del Clausura Argentinos Juniors igualó 0-0 frente a Platense. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 1 derrota y 1 empate. Le convirtieron 2 goles y registró solo 1 a favor.

Últimos resultados de Unión en partidos del Clausura Unión igualó 0-0 ante Tigre en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victoria y empate: 1 y 1 respectivamente. En ellos, tuvo 2 goles a favor y le han convertido 1 en contra.

En sus últimos 5 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 3 para el anfitrión y 2 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 7 de febrero, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Argentinos Juniors se llevó la victoria por 0 a 1. Yael Falcón Pérez fue designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de Argentinos Juniors en los próximos partidos del Clausura Fecha 5: vs Huracán: 16 de agosto - 16:15 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Racing Club: 24 de agosto - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Unión en los próximos partidos del Clausura Fecha 5: vs Instituto: 15 de agosto - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Huracán: 24 de agosto - 14:15 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar Horario Argentinos Juniors y Unión, según país Argentina: 20:00 horas

Colombia y Perú: 18:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 19:00 horas

