Arsenal recibirá a Deportivo Maipú por la fecha 32 de la zona A

El duelo correspondiente a la fecha 32 de la zona A de la Primera Nacional se jugará el próximo sábado 20 de septiembre a las 15:30 (hora Argentina).
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
El duelo correspondiente a la fecha 32 de la zona A de la Primera Nacional se jugará el próximo sábado 20 de septiembre a las 15:30 (hora Argentina).
Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.
Arsenal no quiere lamentar otra caída: 0 a 3 finalizó su partido frente a Gimnasia y Tiro. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 2 encuentros ganados, perdió 1 y 1 fue empate. Pudo marcar 5 goles y ha recibido 5.
Deportivo Maipú sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 0 a 0 con All Boys. En los últimos partidos que disputó obtuvo 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Ha convertido 4 goles y ha recibido 4 en contra.
Las últimas 3 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 1. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 18 de mayo, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y firmaron un empate en 1.
El árbitro designado para el encuentro es Pablo Giménez.
© 2025 DataFactory
FUENTE: nota.texto7
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.