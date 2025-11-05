Así es la nueva camiseta de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Camiseta Selección Argentina 2026

La marca de las tres tiras presentó oficialmente la camiseta titular de la Selección Argentina para el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. El diseño combina historia, innovación y homenaje, ya que la casaca se inspira en las tres conquistas mundiales: 1978, 1986 y 2022.

Nueva Camiseta Argentina 2026 Cómo es la nueva camiseta de la Selección Argentina para el Mundial 2026 El nuevo modelo presenta las tradicionales franjas celestes y blancas con un efecto degradado de tres tonos de celeste, en alusión a las camisetas de los títulos de 1978, 1986 y 2022. En la parte posterior del cuello aparece la inscripción “1893”, año de fundación de la AFA, mientras que los detalles dorados —como el escudo de campeones del mundo— rinden tributo al logro en Qatar.

Desde cuándo se puede comprar la camiseta nueva de la Selección Argentina La camiseta estará disponible desde este jueves 6 de noviembre en el sitio oficial de Adidas y tiendas seleccionadas. Su precio será de $149.999 para la versión fan y $219.999 para la versión jugador, confeccionada con tecnología CLIMACOOL+, que mejora la ventilación y la absorción del sudor.

