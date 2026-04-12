Así están las rutas de Jujuy en este domingo 12 de abril de 2026

Cómo están las rutas en Jujuy hoy 5 de abril

Después de varios días de inestabilidad, este domingo 12 de abril amaneció con mejores condiciones de tiempo en Jujuy y con muchas personas preparándose para salir a la ruta. En ese contexto, la Policía de la Provincia, a través de la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial, difundió el parte actualizado sobre el estado de transitabilidad en distintos caminos jujeños.

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El informe marca que todavía hay tramos intransitables por crecidas de ríos y varios sectores donde se puede circular solo con extrema precaución , ya sea por desmoronamientos, sedimentos sobre la calzada, reparaciones o suelo blando.

Según el parte oficial, este domingo hay tres sectores intransitables :

Estos son los puntos más comprometidos del mapa vial provincial y donde directamente no se recomienda avanzar.

Rutas con circulación con precaución

Ruta Provincial 19 , camino a Normenta , habilitada solo para vehículos 4x4

, camino a , habilitada Ruta Provincial 26 , El Ceibal

, Ruta Provincial 73 , Puerta de Zenta

, Ruta Provincial 73 B , Ocumazo

, Ruta Provincial 6 , tramo Santa Clara - El Fuerte

, tramo Ruta Provincial 83 , altura Abra de Caña , por desmoronamiento del cerro

, altura , por Ruta Provincial 35 , camino a Tilquiza , por desmoronamiento

, camino a , por Ruta Nacional 40 , altura Río Grande de San Juan , por suelo blando, caminos cortados y borrados

, altura , por Ruta Provincial 22 , El Pongo , con corte por crecida de río

, , con Puesto 20 (Los Blancos, El Cucho) , con corte por crecida de río

, con Ruta Nacional 40 , altura Cañadón de Oros

, altura Ruta Provincial 7 , sector Cañadón Chico - Casa Colorada y Misa

, sector Ruta Provincial 83 , altura paraje Aguada de Tigre , en el tramo Libertador - San Francisco

, altura , en el tramo Ruta Provincial 4 , altura acceso a Laguna de Yala

, altura Ruta Nacional 9 , altura Huacalera , por sedimento sobre calzada

, altura , por Ruta Provincial 75 , altura Barrancas

, altura Ruta Provincial 7 , entre Casa Colorada y San Juan de Misa Rumi

, entre y Ruta Nacional 40 , altura Río San Juan de Oro

, altura Ruta Provincial 35 , desde Arroyo Seco hasta el pie de la cuesta, altura finca Calla Huasi

, desde hasta el pie de la cuesta, altura Ruta Nacional 40 , entre El Cañadón y Picone

, entre Ruta Provincial 79 , altura Abra Laite

, altura Ruta Provincial 11 , altura Río Las Burras

, altura Ruta Provincial 5 , entre Santa Catalina y Cieneguilla

, entre Ruta Provincial 67

Ruta Provincial 64

Ruta Provincial 65

Ruta Provincial 40 , entre Orosmayo y Cusi Cusi

, entre Ruta Nacional 40 , desde Susques hasta Puesto Sey

, desde hasta Ruta Nacional 52 , kilómetro 50, altura paraje Ronqui Angosto , por reparación de la calzada

, kilómetro 50, altura , por Ruta Nacional 34 , entre RP 43 y RP 41 , localidad de Manantiales , con desvío de tránsito y pedido de circular con máxima precaución

, entre , localidad de , con y pedido de circular con Ruta Nacional 52, desde Salinas Grandes hasta el empalme con la Ruta Provincial 70, por presencia de baches por tramos

TRAMO de RN 34 KM 1180,62 Y KM 1182,60 (acceso norte a San Pedro de Jujuy)

Desvío de transito permanente por obra RN 34

Por la ejecución de las obras para la construcción de la nueva autopista de la Ruta Nacional 34, se implementó un desvío vehicular permanente entre los km 1180,62 y 1182,60, en ambos sentidos de circulación.

En sentido sur-norte, el tránsito desviado por la rama derecha, mientras en sentido norte-sur el tránsito desviado por la rama izquierda.

El desvío rige desde el empalme con la Ruta Nacional 66 hasta el acceso norte a San Pedro de Jujuy, según informó Vialidad Nacional.

EN TRAMO RN 34 ALT KM 1188 HASTA RP1 ALT CAMPING EL JAQUE

Cortes temporales del tránsito en ambos sentidos por obras en puente RO 1altura Camping Municipal

Vialidad Nacional informa que se implementará un corte del tránsito vehicular temporario sobre la calzada en la Ruta Nacional 34, km 1188, en el marco de los trabajos de la Obra que consiste en trasladar 12 vigas presentadas. Correspondientes al puente ubicado a la altura del camping municipal el Jaque.

Se realizarán cortes momentáneos en ambos sentidos para permitir el ingreso y egreso del convoy, que ocupa carriles y banquina hasta posicionarse sobre su carril de circulación

image Cortes temporales del tránsito en ambos sentidos por obras en puente RO 1altura Camping Municipal

RN 52 altura KM 158, 165 y 178

Transitable con máxima precaución: se registra acumulación de sedimento sobre la calzada

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RN 34 KM 1188 al 1190 intersección con RP 1 y RP 56 - San Pedro de Jujuy

Habilitado para todo tipo de transito

RN 34 en sentido Sur - Norte, lo harán por rama derecha de acceso al puente, los conductores en sentido Norte - Sur, serán desviados por la rama izquierda de acceso a dicho puente

Los vehículos que transiten por las Rutas Provinciales deberán incorporarse a la RN 34 por medio de las rotondas.

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RN34 ALT - Acceso Norte a San Pedro

Desvío de transito temporario - con extrema precaución

Vialidad Nacional informa que se implementó un desvío vehicular temporario sobre la calzada en la Ruta Nacional 34, km 1159, en el marco de los trabajos de la Obra faltante duplicación de calzada RN 34, entre el limite con la provincia de Salta y el empalme con la Ruta Nacional 66.

Los vehículos que transiten por la Ruta Nacional 34 en sentido sur-norte deberán realizarlo por la rama izquierda de la calzada en construcción, en tanto, los que circulen en sentido norte-sur, lo harán por la rama derecha.

image Estado de las Rutas - Jujuy RN34 ALT - Acceso Norte a San Pedro Desvío de transito temporario - con extrema precaución

RN 52 KM 50 Alt. Paraje Ronqui Angosto

Desvío de transito permanente en ruta

El desvío permanente del tránsito en este lugar se realiza para todo tipo de vehículos. Se solicita circular con extrema precaución, respetar las señales preventivas, y evitar en lo posible circular en horario nocturno.

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Cómo está el Paso de Jama hoy

En cuanto al Paso de Jama, que conecta Jujuy con Chile, el informe oficial indica que este domingo se encuentra habilitado en ambos sentidos para todo tránsito.

Además, se informó que el tramo comprendido entre el kilómetro 43 y el kilómetro 157 está transitable, con clima despejado y una temperatura de -1°C.

El horario de habilitación informado para el paso fronterizo es de 8:00 a 20:00 hora argentina y de 7:00 a 19:00 hora chilena.