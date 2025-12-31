miércoles 31 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
31 de diciembre de 2025 - 11:14
Fútbol.

Así fue el fuerte cruce del Dibu Martínez con los hinchas del Arsenal en Londres

Tras la caída de Aston Villa ante Arsenal, el arquero quedó envuelto en un momento de tensión con un grupo de hinchas mientras se retiraba del estadio.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El tenso cruce entre Dibu Martínez y varios fanáticos del Arsenal después de la derrota del Aston Villa. &nbsp;

El tenso cruce entre Dibu Martínez y varios fanáticos del Arsenal después de la derrota del Aston Villa.

 

La vuelta del Dibu Martínez a Londres para medirse con Arsenal estuvo marcada por un clima espeso y un cierre amargo. El conjunto local se impuso sin atenuantes por 4 a 1 ante Aston Villa y puso fin a la seguidilla de once triunfos al hilo que arrastraba el equipo de Birmingham.

Lee además
Lautaro vivió como un partido especial el enfrentamiento con River.
Mundial de Clubes.

Lautaro Martínez dijo que su mamá es de River y habló de la reacción de ella tras el partido
Dibu Martínez volvió a ser nominado para el Trofeo Lev Yashin al mejor arquero del mundo.
Fútbol.

Dibu Martínez fue nominado otra vez para competir como mejor arquero del mundo

La derrota no solo tuvo consecuencias en la clasificación de la Premier League, sino que también desembocó en un tenso intercambio entre el arquero argentino y algunos hinchas del club capitalino.

El tenso cruce entre Dibu Martínez y varios fanáticos del Arsenal.

Un cruce tenso del Dibu Martínez con la tribuna tras la goleada

Luego de la caída en el Emirates Stadium, un sector de la hinchada de Arsenal descargó su malestar contra el arquero nacido en Mar del Plata, que vistió la camiseta del club londinense durante una década, entre 2010 y 2020. Al retirarse del terreno de juego, se vivió un momento cargado de tensión que quedó registrado por celulares de los propios fanáticos y rápidamente comenzó a circular en las redes.

Desde una de las gradas, un simpatizante lanzó burlas e insultos dirigidos a Martínez, quien reaccionó con evidente enojo y debió ser calmado por un compañero mientras sostenía un cruce de miradas con el público. Las imágenes se viralizaron en poco tiempo y despertaron un intenso intercambio de opiniones entre usuarios y seguidores del fútbol.

Aston Villa cayó 4-1 contra Arsenal.

Entre las reacciones que generó el clip en redes sociales, varios usuarios salieron a cuestionar la actitud de los hinchas. En X, uno de ellos escribió: “Esto es un comportamiento despreciable, la verdad. Los hinchas no deberían hacer esto. Este hombre le dio muchísimo al Arsenal”.

Otro agregó: “Es un partido, lo ganamos bien, sé que tiene sus tácticas y no es ningún ángel, pero por favor muestren algo de respeto a un ex jugador incluso si es muy trabajador”. Un tercer mensaje remarcó: “No creo que este hombre haya faltado el respeto al Arsenal de ninguna manera desde que se fue”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/ESPNDeportes/status/2006206199755125097&partner=&hide_thread=false

Una relación marcada por idas y vueltas y un cierre consagratorio

El vínculo entre Emiliano “Dibu” Martínez y Arsenal tiene una historia larga y llena de matices. El guardameta argentino desembarcó en el club inglés en 2010, tras surgir futbolísticamente en Independiente, y vivió un recorrido irregular dentro de la institución, con múltiples cesiones temporalesseis en total— antes de encontrar su lugar. Recién en 2020, la lesión de Bernard Leno le permitió asumir el rol principal bajo los tres palos.

El arquero argentino protagonizó un llamativo episodio mientras abandonaba el campo.

Ese momento marcó un antes y un después en su carrera. Se afirmó como titular, fue pieza clave en la obtención de la FA Cup y, poco tiempo después, concretó su salida rumbo a Aston Villa.

Allí alcanzó continuidad, se transformó en referente del equipo y dio el salto definitivo a la Selección argentina, con la que levantó el Mundial de Qatar 2022 y sumó dos títulos de Copa América.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Lautaro Martínez dijo que su mamá es de River y habló de la reacción de ella tras el partido

Dibu Martínez fue nominado otra vez para competir como mejor arquero del mundo

El video de la feroz pelea de un ex Gimnasia de Jujuy en un partido de fútbol 5

Abel Argañaráz vuelve a Gimnasia de Jujuy: el delantero es el cuarto refuerzo

Atlético San Pedro se refuerza con dos ex Zapla para el Torneo Regional

Lo que se lee ahora
Abel Argañaráz 
Primera Nacional.

Abel Argañaráz vuelve a Gimnasia de Jujuy: el delantero es el cuarto refuerzo

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

El tiempo para Año Nuevo en Jujuy
Importante.

Cómo estará el clima en Jujuy el miércoles 31 de diciembre

Asi funcionará el transporte urbano el 31 y el 1.
Atención.

Horario especial de colectivos de San Salvador de Jujuy a Palpalá para este miércoles 31

Cómo funcionarán los servicios municipales en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)
Detalle.

Servicios municipales en San Salvador de Jujuy el 31 de diciembre y el 1 y 2 de enero

Asueto por Año Nuevo: quiénes no trabajan el 31 de diciembre
Fin de año.

Asueto para este miércoles 31 de diciembre: desde qué hora y para quiénes

Parte médico del detenido que se prendió fuego en la celda.
Estado crítico.

El detenido que se prendió fuego en El Chingo tiene el 80% del cuerpo quemado

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel