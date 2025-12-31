Así fue el fuerte cruce del Dibu Martínez con los hinchas del Arsenal en Londres

El tenso cruce entre Dibu Martínez y varios fanáticos del Arsenal después de la derrota del Aston Villa.

La vuelta del Dibu Martínez a Londres para medirse con Arsenal estuvo marcada por un clima espeso y un cierre amargo . El conjunto local se impuso sin atenuantes por 4 a 1 ante Aston Villa y puso fin a la seguidilla de once triunfos al hilo que arrastraba el equipo de Birmingham .

La derrota no solo tuvo consecuencias en la clasificación de la Premier League , sino que también desembocó en un tenso intercambio entre el arquero argentino y algunos hinchas del club capitalino.

Luego de la caída en el Emirates Stadium , un sector de la hinchada de Arsenal descargó su malestar contra el arquero nacido en Mar del Plata , que vistió la camiseta del club londinense durante una década , entre 2010 y 2020 . Al retirarse del terreno de juego , se vivió un momento cargado de tensión que quedó registrado por celulares de los propios fanáticos y rápidamente comenzó a circular en las redes .

Desde una de las gradas , un simpatizante lanzó burlas e insultos dirigidos a Martínez , quien reaccionó con evidente enojo y debió ser calmado por un compañero mientras sostenía un cruce de miradas con el público. Las imágenes se viralizaron en poco tiempo y despertaron un intenso intercambio de opiniones entre usuarios y seguidores del fútbol .

Aston Villa cayó 4-1 contra Arsenal.

Entre las reacciones que generó el clip en redes sociales, varios usuarios salieron a cuestionar la actitud de los hinchas. En X, uno de ellos escribió: “Esto es un comportamiento despreciable, la verdad. Los hinchas no deberían hacer esto. Este hombre le dio muchísimo al Arsenal”.

Otro agregó: “Es un partido, lo ganamos bien, sé que tiene sus tácticas y no es ningún ángel, pero por favor muestren algo de respeto a un ex jugador incluso si es muy trabajador”. Un tercer mensaje remarcó: “No creo que este hombre haya faltado el respeto al Arsenal de ninguna manera desde que se fue”.

Dibu Martínez se puso a discutir con la afición del Arsenal tras ser goleado.

Una relación marcada por idas y vueltas y un cierre consagratorio

El vínculo entre Emiliano “Dibu” Martínez y Arsenal tiene una historia larga y llena de matices. El guardameta argentino desembarcó en el club inglés en 2010, tras surgir futbolísticamente en Independiente, y vivió un recorrido irregular dentro de la institución, con múltiples cesiones temporales —seis en total— antes de encontrar su lugar. Recién en 2020, la lesión de Bernard Leno le permitió asumir el rol principal bajo los tres palos.

El arquero argentino protagonizó un llamativo episodio mientras abandonaba el campo.

Ese momento marcó un antes y un después en su carrera. Se afirmó como titular, fue pieza clave en la obtención de la FA Cup y, poco tiempo después, concretó su salida rumbo a Aston Villa.

Allí alcanzó continuidad, se transformó en referente del equipo y dio el salto definitivo a la Selección argentina, con la que levantó el Mundial de Qatar 2022 y sumó dos títulos de Copa América.