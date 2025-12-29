lunes 29 de diciembre de 2025

29 de diciembre de 2025 - 17:10
Violencia.

El video de la feroz pelea de un ex Gimnasia de Jujuy en un partido de fútbol 5

El ex delantero de Gimnasia de Jujuy fue parte de una violenta pelea en un partido de fútbol 5 en Santa Fe.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Pelea de un ex Gimnasia de Jujuy en un partido de fútbol 5

Pelea de un ex Gimnasia de Jujuy en un partido de fútbol 5

Un ex futbolista de Gimnasia de Jujuy protagonizó una violenta pelea durante un partido de fútbol 5 entre amigos en un complejo de la ciudad de Rafaela, en la provincia de Santa Fe. El enfrentamiento terminó con un jugador herido-

Se trata de Darío Gandín, ex delantero con pasos también por Independiente, Colón y Atlético de Rafaela. El episodio tomó fuerte repercusión luego de que se difundiera un video que se viralizó rápidamente en redes sociales.

En las imágenes se observa cómo una discusión por una jugada va subiendo de tono hasta derivar en una pelea a golpes de puño. En la secuencia, Gandín arremete contra un rival, lo acorrala y le lanza varios golpes antes de que otros participantes intervengan para separarlos.

Pelea de Darío Gandín

Pelea de Darío Gandín

Segundos después, ya apartados, vuelven a encararse e intentan reanudar la agresión. Según el portal Radio Gol de Santa Fe, la persona que se enfrentó con Gandín habría sufrido un corte en la parte inferior de la oreja y una leve hemorragia, en un contexto donde se mencionó un aparente intento de mordedura durante la trifulca.

Gandín construyó una trayectoria extensa en el fútbol argentino y también en México: jugó, entre otros, en Platense, Colón, Atlético de Rafaela, Argentinos Juniors, el Lobo jujeño y Ben Hur, además de vestir las camisetas de León y Necaxa.

Darío Gandín
Darío Gandín

Darío Gandín

Darío Gandín y su trayectoria

Nació en Santa Fe Capital el 7 de diciembre de 1983. El delantero surgió de las divisiones inferiores de Agua y Energía de Santa Fe donde fue dirigido por su padre Eusebio. También pasó por Sportivo Italiano. En la temporada 2000/2001 pasó al Platense.

En 2002 pasó a Atlético de Rafaela y tuvo su debut en primera división. En el año 2004 pasó a Colón de Santa Fe donde estuvo hasta 2006. En 2006 pasó al Club León del fútbol mexicano de la Primera A. En 2008 pasó a Independiente de Avellaneda, que le compró el 50 % del pase en 1.200.000.

Su llegada a Gimnasia de Jujuy

En el 2006 y tras regresar de México, fue incorporado por el Lobo de Mario Gómez donde estuvo hasta 2007. Tuvo un buen desempeño, disputando un total de 34 partidos entre titular e ingresando, convirtiendo un total de siete goles.

Darío Gandín en Gimnasia de Jujuy
Darío Gandín en Gimnasia de Jujuy

Darío Gandín en Gimnasia de Jujuy

