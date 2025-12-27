Juan Pablo Córdoba renovó su contrato y seguirá en Gimnasia de Jujuy

La renovación del juvenil representa una apuesta del club por la continuidad y el desarrollo de futbolistas formados en la institución, en el marco de la planificación deportiva que ya comenzó de cara a un año exigente en lo competitivo.
En declaraciones posteriores a la firma del nuevo contrato, Córdoba expresó su satisfacción por seguir vistiendo la camiseta albiceleste y remarcó el valor emocional que tiene el club en su carrera. El defensor se manifestó “feliz y honrado” de permanecer un año más en la institución que le permitió debutar y consolidarse en el fútbol profesional.
Compromiso con el proyecto deportivo
El jugador jujeño aseguró atravesar un presente de alta motivación y destacó su deseo de tener continuidad a lo largo de la próxima temporada. En ese sentido, señaló que se prepara con “más ganas que nunca” para afrontar los compromisos que se aproximan, tanto en el torneo de ascenso como en la competencia federal.
A nivel colectivo, Córdoba valoró el grupo humano que integra el plantel y resaltó el inicio de una nueva etapa con la llegada del cuerpo técnico encabezado por Hernán Pellerano. Según indicó, el equipo se encuentra enfocado en realizar una buena pretemporada, con la intención de potenciar los aspectos positivos construidos durante el último año.
En el plano personal, el defensor recordó que lleva tres temporadas en Gimnasia de Jujuy y afirmó conocer de primera mano el principal anhelo de los hinchas. “El objetivo es el ascenso”, sostuvo, al tiempo que remarcó su compromiso con el proyecto institucional.
Finalmente, Córdoba subrayó su sentido de pertenencia y responsabilidad como futbolista nacido en la provincia. “Como jujeño, estoy dispuesto a entregar todo para construir un gran 2026 y trabajar para cumplir el objetivo de toda la provincia”, concluyó.