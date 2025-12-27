Juan Pablo Córdoba renovó su contrato y seguirá en Gimnasia de Jujuy

Gimnasia y Esgrima de Jujuy confirmó la extensión del vínculo contractual del defensor Juan Pablo Córdoba, quien continuará integrando el plantel profesional del “Lobo” y estará a disposición del director técnico Hernán Pellerano para disputar la temporada 2026 de la Primera Nacional, además de la 14ª edición de la Copa Argentina.

La renovación del juvenil representa una apuesta del club por la continuidad y el desarrollo de futbolistas formados en la institución, en el marco de la planificación deportiva que ya comenzó de cara a un año exigente en lo competitivo.

En declaraciones posteriores a la firma del nuevo contrato, Córdoba expresó su satisfacción por seguir vistiendo la camiseta albiceleste y remarcó el valor emocional que tiene el club en su carrera. El defensor se manifestó “feliz y honrado” de permanecer un año más en la institución que le permitió debutar y consolidarse en el fútbol profesional.

Compromiso con el proyecto deportivo El jugador jujeño aseguró atravesar un presente de alta motivación y destacó su deseo de tener continuidad a lo largo de la próxima temporada. En ese sentido, señaló que se prepara con “más ganas que nunca” para afrontar los compromisos que se aproximan, tanto en el torneo de ascenso como en la competencia federal.

BARILOCHE (19) Juan Pablo Córdoba renovó su contrato y seguirá en Gimnasia de Jujuy A nivel colectivo, Córdoba valoró el grupo humano que integra el plantel y resaltó el inicio de una nueva etapa con la llegada del cuerpo técnico encabezado por Hernán Pellerano. Según indicó, el equipo se encuentra enfocado en realizar una buena pretemporada, con la intención de potenciar los aspectos positivos construidos durante el último año. En el plano personal, el defensor recordó que lleva tres temporadas en Gimnasia de Jujuy y afirmó conocer de primera mano el principal anhelo de los hinchas. “El objetivo es el ascenso”, sostuvo, al tiempo que remarcó su compromiso con el proyecto institucional. Finalmente, Córdoba subrayó su sentido de pertenencia y responsabilidad como futbolista nacido en la provincia. “Como jujeño, estoy dispuesto a entregar todo para construir un gran 2026 y trabajar para cumplir el objetivo de toda la provincia”, concluyó.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.