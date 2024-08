Atentado contra Cristina Kirchner: la exvicepresidente declarará el 14 de agosto

El asistente de la exvicepresidenta aparece en un video grabado por Kiara Barreto, una activista del Frente Social Peronista. Este material fue crucial para que el caso avanzara hasta el juicio.

No obstante, en su testimonio, explicó que al principio le resultó difícil discernir lo que había ocurrido debido a la multitud de personas presentes. “Él (Sabag Montiel) levanta la mano, empieza a decir ‘soy compañero, soy compañero’ y se va para atrás”, relató sobre el momento del ataque, y admitió que no supo lo que había pasado hasta minutos después del hecho.

“Ahí lo agarré del cuello de la campera y un compañero empieza a gritar “¡tiene un fierro, tiene un fierro! Yo no sabía cómo reaccionar. Me tiré de cabeza y lo palpé en la cintura”, continuó. Más tarde, al subir al ascensor del edificio de CFK, ella le preguntó qué había ocurrido, ya que pensaba que era “una grezca entre compañeros”.

Bermúdez Bringue fue el primer testigo que declaró este miércoles.

Luego, Bermúdez Bringue comentó que alguien le informó que, en realidad, se trataba de alguien que había llegado “con un fierro”, una situación que, según el secretario, Cristina Kirchner no podía aceptar porque le resultaba increíble. Al enterarse de que Sabag Montiel estaba armado y había intentado disparar, el secretario se dirigió al departamento de la exvicepresidenta para informarle sobre el incidente.

Bermúdez Bringue destacó: "nosotros nunca pensamos en un atentado”. Esto lo mencionó después del receso decretado por el tribunal debido al comportamiento inusual de Uliarte en la plataforma Zoom (optó por esta modalidad por “cuestiones médicas”, según alegó su defensa) durante la audiencia.

Y agregó: “Ningún mandatario piensa en un atentado. A lo que pasó con (Donald) Trump (en alusión al ataque al expresidente y actual candidato republicano en las elecciones de Estados Unidos) lo protege el servicio secreto. Hemos visto cientos de miles de películas. Son la fuerza de elite y, sin embargo, le lastimaron la oreja. Es muy difícil pensar en una custodia si hay gente que puede llegar a romper el pacto democrático”.

Atentado en Recoleta. Un video viral del momento del ataque.

“Nos pidieron borrar el video”: una militante contó en el juicio la actitud de un custodio de CFK

Este miércoles, Sofía Manusovich, activista kirchnerista, testificó en el juicio y narró que estaba en la entrada de la residencia de Cristina Kirchner junto a colegas universitarios en el momento del atentado. “Hicimos un cordón humano a dos metros de la puerta. Pasó Cristina y nos tocó la mano. Cuando estaba llegando a la esquina, se escuchó un ruido raro, como que se cayó un vidrio, nunca pensé que era un arma”, contó.

Cristóbal, un colega, había capturado el instante del ataque en video y se lo envió a ella. “Fuimos hasta donde estaban los custodios a mostrarle el video. Nos hicieron entrar al hall del departamento y nos preguntaron si se lo había mandado a alguien. Le dije que era una copia y que mi compañero tenía el original. Nos pidieron llamar a Cristóbal, cuando vino le pidieron que mande el video al custodio y lo borren. Me dio inseguridad que me digan que borre porque para mí era evidencia”, cerró.

Fernando Sabag Montiel está acusado de ser autor material del atentado.

Para la querella, se trató de un atentado financiado por la oposición

La acusación pretende obtener información adicional para aclarar cómo se planeó y llevó a cabo el atentado, así como para identificar a posibles cerebros detrás del ataque. Argumentan que Sabag Montiel habría recibido apoyo financiero de la oposición y que no actuó por iniciativa propia, a pesar de que él mismo se confesó responsable.

“El atentado fue con un fin personal y no para beneficiar a ningún sector político”, dijo durante su declaración como imputado ante los jueces Sabrina Namer, Adrián Grünberg e Ignacio Fornari, y agregó: “Yo quería matar a Cristina”.

“La doctora Kirchner es corrupta, roba, hace daño a la sociedad y demás cuestiones que son sabidas. Me sentí humillado porque pasé de tener un buen pasar económico a vender copitos. Ella es la cúspide de la jerarquía política y la culpable de todo”, denunció.

No obstante, fue su antigua pareja, Brenda Uliarte, quien sugirió que el ataque podría haber sido organizado por individuos con influencia. “Yo no sé por qué ‘Nando’ hizo esto, pero sí sé que él no es capaz de organizar y hacer todo esto solo, claramente alguien está atrás. Y Carrizo sabe todo esto, pero él va a cubrir a Nando, porque no quiere tener quilombo con los de arriba, saben que hay peso pesado”, declaró antes del juicio.

Brenda Uliarte está acusada como partícipe necesaria y de planificar el atentado contra CFK.

Durante la ampliación de su declaración, Uliarte afirmó que, según lo que escuchó, el diputado Gerardo Milman estaba pagando a miembros de Revolución Federal para provocar desorden en la residencia de Cristina Kirchner.

“Yo nunca vi a Milman, pero decían que le pagaba a varias personas para que participaran en manifestaciones y con ello generar disturbios y violencia alrededor de la residencia de Cristina Kirchner”, sostuvo la joven, procesada como partícipe necesaria del intento de magnicidio.

En un documento que firmó desde la prisión de Ezeiza y presentó ante el Tribunal Oral Federal N°6, Uliarte detalló: “Había gente contactada al gobierno anti K, que pagaban para que vayamos a las marchas, y a los actos, en realidad le pagaban a él y él me llevaba a mí”.

A pesar de ello, al inicio del juicio, Brenda prefirió no abordar el asunto. Además, la defensa intentó paralizar el proceso argumentando que la joven enfrentaba problemas de salud mental, estaba bajo medicación y solicitó evaluaciones psiquiátricas que podrían considerarla inimputable.

Brenda Uliarte participa por zoom del juicio a "la banda de los copitos".

En realidad, durante la jornada de este miércoles, siguió la audiencia a través de Zoom por “cuestiones médicas” y mostró una conducta inusual, riendo y haciendo gestos. El tribunal tuvo que reprenderla en varias ocasiones e incluso ordenó un receso debido a su comportamiento llamativo.

Por su parte, Nicolás Carrizo, el líder de “los copitos”, se desvinculó de cualquier culpabilidad y afirmó que se enteró del ataque a través de la televisión. “Me metí en este quilombo por una joda y no puedo creer que esté preso”, dijo.

En las próximas audiencias, se anticipa la comparecencia de más testigos, especialistas forenses y posiblemente de algunos involucrados que aún no han declarado. Respecto al testimonio de Cristina Kirchner, es posible que se presente a mediados de agosto.

