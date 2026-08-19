Atlético Tucumán vs Instituto: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura

Atlético Tucumán recibe el próximo sábado 22 de agosto a Instituto por la fecha 6 del Clausura, a partir de las 16:00 (hora Argentina) en el Monumental de Tucumán.
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Atlético Tucumán recibe el próximo sábado 22 de agosto a Instituto por la fecha 6 del Clausura, a partir de las 16:00 (hora Argentina) en el Monumental de Tucumán.
Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.
Atlético Tucumán sacó un triunfo frente a Estudiantes (RC), con un marcador 1-0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 1 partido ganado, 2 empatados y 1 perdido, con una cifra de 2 goles en contra y registró 4 a favor.
Instituto llega con los ánimos arriba luego de vencer 1-0 a Central Córdoba (SE). Ha ganado 3 de sus últimos partidos y perdido 1. En esos cotejos, contó un total de 5 goles y le han anotado 2 en su arco.
En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 2 triunfos para el local, 2 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 20 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Instituto fue el ganador por 2 a 1.
El árbitro encargado de dirigir el partido será Andrés Merlos.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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