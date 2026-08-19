Atlético Tucumán vs Instituto: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura

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Atlético Tucumán recibe el próximo sábado 22 de agosto a Instituto por la fecha 6 del Clausura, a partir de las 16:00 (hora Argentina) en el Monumental de Tucumán.

Así llegan Atlético Tucumán y Instituto Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Atlético Tucumán en partidos del Clausura Atlético Tucumán sacó un triunfo frente a Estudiantes (RC), con un marcador 1-0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 1 partido ganado, 2 empatados y 1 perdido, con una cifra de 2 goles en contra y registró 4 a favor.

Últimos resultados de Instituto en partidos del Clausura Instituto llega con los ánimos arriba luego de vencer 1-0 a Central Córdoba (SE). Ha ganado 3 de sus últimos partidos y perdido 1. En esos cotejos, contó un total de 5 goles y le han anotado 2 en su arco.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 2 triunfos para el local, 2 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 20 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Instituto fue el ganador por 2 a 1. El árbitro encargado de dirigir el partido será Andrés Merlos.

Fechas y rivales de Atlético Tucumán en los próximos partidos del Clausura Fecha 7: vs Belgrano: 29 de agosto - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Instituto en los próximos partidos del Clausura Fecha 7: vs San Lorenzo: 31 de agosto - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Unión: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar Horario Atlético Tucumán e Instituto, según país Argentina: 16:00 horas

Colombia y Perú: 14:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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