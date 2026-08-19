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19 de agosto de 2026 - 11:30
Liga Profesional

Gimnasia vs Gimnasia (Mendoza): previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura

Gimnasia (Mendoza) se mide ante Gimnasia en el Bosque el sábado 22 de agosto a las 16:00 (hora Argentina). El partido será supervisado por Leandro Rey Hilfer.

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Gimnasia vs Gimnasia (Mendoza): previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura
BsAs (DataFactory)

A partir de las 16:00 (hora Argentina) el próximo sábado 22 de agosto, Gimnasia (Mendoza) enfrentará a Gimnasia en el Bosque, por el duelo correspondiente a la fecha 6 del Clausura.

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Así llegan Gimnasia y Gimnasia (Mendoza)

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Gimnasia en partidos del Clausura

Gimnasia recibió un duro golpe y cayó 0 a 4 ante su rival Estudiantes. En los últimos encuentros del torneo, sumó 3 partidos ganados y 1 perdido. Ha recibido 7 goles y registró 6 a favor.

Últimos resultados de Gimnasia (Mendoza) en partidos del Clausura

Gimnasia (Mendoza) llega triunfante luego de ver caer a Talleres con un marcador 3-1. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 2 y perdió 2. Pudo festejar 6 goles y sus rivales han podido vencer su arco 3 veces.

Los equipos tienen resultados opuestos jugando como local o visitante. Gimnasia es una fortaleza como local: sumó su segundo triunfo consecutivo en el estadio Juan Carmelo Zerillo y no ha recibido goles. Gimnasia (Mendoza) atraviesa una racha adversa fuera de su casa. Nunca pudo sumar ni un punto al perder cada uno de sus encuentros como visitante.

El conjunto local ganó 2 partidos y empató 1 en sus últimos 3 partidos disputados en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 20 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Gimnasia se impuso por 0 a 1.

Leandro Rey Hilfer es el árbitro designado para controlar el partido.


Fechas y rivales de Gimnasia en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 7: vs Rosario Central: 29 de agosto - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Gimnasia (Mendoza) en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 7: vs Independiente: 30 de agosto - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar
Horario Gimnasia y Gimnasia (Mendoza), según país
  • Argentina: 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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