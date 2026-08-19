Gimnasia vs Gimnasia (Mendoza): previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura

A partir de las 16:00 (hora Argentina) el próximo sábado 22 de agosto, Gimnasia (Mendoza) enfrentará a Gimnasia en el Bosque, por el duelo correspondiente a la fecha 6 del Clausura.

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Gimnasia recibió un duro golpe y cayó 0 a 4 ante su rival Estudiantes. En los últimos encuentros del torneo, sumó 3 partidos ganados y 1 perdido. Ha recibido 7 goles y registró 6 a favor.

Gimnasia (Mendoza) llega triunfante luego de ver caer a Talleres con un marcador 3-1. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 2 y perdió 2. Pudo festejar 6 goles y sus rivales han podido vencer su arco 3 veces.

Los equipos tienen resultados opuestos jugando como local o visitante. Gimnasia es una fortaleza como local: sumó su segundo triunfo consecutivo en el estadio Juan Carmelo Zerillo y no ha recibido goles. Gimnasia (Mendoza) atraviesa una racha adversa fuera de su casa. Nunca pudo sumar ni un punto al perder cada uno de sus encuentros como visitante.

El conjunto local ganó 2 partidos y empató 1 en sus últimos 3 partidos disputados en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 20 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Gimnasia se impuso por 0 a 1.

Leandro Rey Hilfer es el árbitro designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de Gimnasia en los próximos partidos del Clausura

Fecha 7: vs Rosario Central: 29 de agosto - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Gimnasia (Mendoza) en los próximos partidos del Clausura

Fecha 7: vs Independiente: 30 de agosto - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar

Horario Gimnasia y Gimnasia (Mendoza), según país

Argentina: 16:00 horas

Colombia y Perú: 14:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas

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FUENTE: BsAs (DataFactory)