miércoles 01 de octubre de 2025

1 de octubre de 2025 - 10:46
Liga Profesional

Atlético Tucumán vs Platense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Clausura

Todos los detalles de la previa del partido entre Atlético Tucumán y Platense, que se jugará el sábado 4 de octubre desde las 19:00 horas en el estadio el Monumental de Tucumán.

BsAs (DataFactory)

Platense y Atlético Tucumán se enfrentarán en el estadio el Monumental de Tucumán el próximo sábado 4 de octubre desde las 19:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 11 del Clausura.

Así llegan Atlético Tucumán y Platense

Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.

Últimos resultados de Atlético Tucumán en partidos del Clausura

Atlético Tucumán viene de caer por 1 a 3 frente a Vélez. Ha ganado 2 y perdido 2 partidos de las 4 últimas jornadas, con 6 goles en contra y con 6 en el arco contrario.

Últimos resultados de Platense en partidos del Clausura

Platense igualó 2-2 ante San Martín (SJ) en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victoria, empate y derrotas: 1, 1 y 2 respectivamente. En ellos, tuvo 6 goles a favor y le han convertido 8 en contra.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 2 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 28 de marzo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Platense se llevó la victoria por 2 a 1.

¿Dónde ver el partido entre Atlético Tucumán y Platense en VIVO?
El duelo correspondiente a la fecha 11 del Clausura será transmitido por TNT Sports.
Fechas y rivales de Atlético Tucumán en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 12: vs Instituto: 12 de octubre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Godoy Cruz: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Platense en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 11: vs Atlético Tucumán: 4 de octubre - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Dep. Riestra: 13 de octubre - 18:30 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar
Horario Atlético Tucumán y Platense, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela: 18:00 horas

