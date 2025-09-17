Atlético Tucumán vs River Plate: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Clausura

El duelo correspondiente a la fecha 9 del Clausura se jugará el próximo sábado 20 de septiembre a las 21:15 (hora Argentina).
El duelo correspondiente a la fecha 9 del Clausura se jugará el próximo sábado 20 de septiembre a las 21:15 (hora Argentina).
Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.
Atlético Tucumán no quiere lamentar otra caída: 0 a 2 finalizó su partido frente a Newell`s. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado, perdió 1 y 2 fueron empate. Pudo marcar 5 goles y ha recibido 5.
River Plate llega con envión anímico tras vencer por 2 a 1 a Estudiantes. En las últimas fechas obtuvo 2 victorias y 2 empates. Pudo marcar 9 goles y ha recibido 4.
En el historial del torneo, los últimos 5 duelos favorecen a la visita que suma 2 victorias mientras que los otros 3 encuentros fueron empate. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 9 de marzo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y River Plate resultó vencedor por 1 a 0.
