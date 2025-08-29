Aumenta el impuesto a los combustibles y el lunes volverá a subir la nafta

El gobierno nacional dispuso un aumento por inflación en el impuesto a los combustibles a partir del lunes 1° septiembre , lo cual redundará en un nuevo incremento de la nafta y el gasoil, mayores a los previstos hasta ahora.

Precios. Fin de la Tasa Vial: ¿Cuánto costará la nafta en San Salvador de Jujuy?

La medida regirá a partir del primer día del próximo mes y, según el decreto 617/2025 publicado en el Boletín Oficial (que deroga el 466 de mayo de 2024), la razón obedece a recuperar ajustes pendientes.

El decreto indica que los ajustes de los gravámenes que vienen sin realizarse se aplicarán de manera parcial durante septiembre y de manera total en octubre.

Así, solo por impuestos, el litro de nafta súper subirá $10,52 sobre los valores vigentes y en el gasoil $8,58, es decir, un alza de 0,8% y 0,7%, respectivamente.

Los montos fijos de estos impuestos se actualizan trimestralmente desde 2018, en función de las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC, es decir que son empujados por el índice de inflación del momento.

Con esta medida, desde mediados de 2024, el Ejecutivo desdobló en 15 oportunidades la actualización de los impuestos fijados a los combustibles para atenuar el impacto en la inflación.

No obstante, durante los últimos períodos esa suba fue postergada sucesivamente, de modo tal que los aumentos correspondientes a 2024 y del primer y segundo trimestre calendario del año 2025 que habían sido diferidos, serán aplicados en dos fases:

YPF El gobierno nacional dispuso la actualización por inflación del impuesto a los combustibles líquidos y estableció un cronograma para recuperar los ajustes pendientes.

1º fase (del 1 al 30 de septiembre de 2025)

Nafta sin plomo, nafta de más de 92 RON y nafta virgen: el impuesto sobre los combustibles líquidos se incrementará en 10,523 pesos por unidad de medida, y el Impuesto al Dióxido de Carbono en 0,645.

Gasoil: el impuesto sobre los combustibles líquidos se irá a 8,577 pesos, con un monto diferencial de 4,644 para ciertas áreas. En tanto, el impuesto al dióxido de carbono en subirá 0,978 pesos.

2º Fase (A partir del 1° de octubre de 2025)

Se aplicará el incremento total acumulado en los montos de impuestos. Este incremento resultará de la adición de los remanentes de la actualización del año calendario 2024 y de las correspondientes al primer y segundo trimestre calendario del año 2025.

Según el decreto, la medida se encuadra dentro de la necesidad del gobierno de fortalecer las cuentas fiscales ante la posibilidad de tener que responder al paquete de leyes que aprobó el Congreso en las últimas semanas.

Qué va a pasar con los aumentos de los combustibles en octubre

El decreto 617 también anticipa que desde el 1 de octubre se aplicará el aumento total del remanente pendiente de 2024 y del primer y segundo trimestres de 2025, que el Gobierno viene postergando.

Esto incluye actualizaciones que fueron prorrogadas en al menos 14 decretos previos durante el último año.

Cuáles son los precios de los combustibles en Jujuy

El último aumento registrado en la provincia de Jujuy fue el 8 de agosto de 2025. Si bien la información emanada desde el Boletín Oficial difundido recientemente apunta a valores concretos, habrá que esperar hasta el lunes para ver cómo se traduce esto en las estaciones de servicios.

Aumentos por impuestos a los combustibles

nafta súper: el litro subirá subirá $10,52 sobre los valores vigentes, 0,8%

gasoil: el litro subirá $8,58 sobre los valores vigentes, 0,7%

Valores vigentes hasta el domingo 31 de agosto en Jujuy

Nafta Súper : $1.368

Infinia : $1.577

Diésel 500 : $1.407

Infinia Diésel: $1.578

Otros aumentos desde el lunes

Desde el lunes aumenta el precio del transporte a media distancia en Jujuy

Desde las 00 horas del 1 de septiembre regirán nuevas tarifas en los boletos para los principales destinos del interior provincial.

Nuevos precios del transporte a media distancia