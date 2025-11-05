Avanza la ley que multa a padres de chicos que hagan bullying en escuelas

Tiene media sanción en Mendoza el proyecto de ley para responsabilizar a los padres por los casos de bullying que cometan sus hijos.

El Senado de Mendoza aprobó por unanimidad (33 votos) un proyecto del Poder Ejecutivo que incorpora al Código de Contravenciones una figura de responsabilidad parental ante casos de acoso escolar y bullying . La iniciativa obtuvo media sanción y pasó a la Cámara de Diputados, en un movimiento que instala el tema en la agenda nacional por su alcance preventivo y comunitario.

El proyecto incorpora al Código de Contravenciones de Mendoza los artículos que establecen un procedimiento progresivo ante casos de bullying . En una primera instancia, se prevé la intervención escolar y el acompañamiento interdisciplinario. S i los padres o tutores no colaboran o incumplen las medidas dispuestas, intervendrá el Juzgado Contravencional.

Durante la sesión, la senadora Mariana Zlobec , presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Técnica, fue miembro informante y subrayó que el proyecto “parte de una premisa clara: el bullying es una problemática social seria , con consecuencias profundas, que exige una respuesta integral de familia, escuela y Estado ”. La funcionaria remarcó que no busca castigar , sino generar reflexión y vínculos más saludables .

El texto prevé un procedimiento progresivo . Primero, intervención escolar y acompañamiento interdisciplinario . Si padres o tutores no colaboran o incumplen medidas, interviene el Juzgado Contravencional . De este modo, la sanción aparece como último recurso dentro de un esquema de prevención y corresponsabilidad.

Entre las medidas contempladas figuran trabajo comunitario, asistencia obligatoria a talleres de parentalidad y, en casos graves o reincidentes, multas económicas. Los montos recaudados se destinan al Fondo Provincial para la Prevención y Asistencia del Acoso Escolar, administrado por la Dirección General de Escuelas (DGE), y a bibliotecas populares, consolidando el sentido educativo de la política.

La propuesta fue presentada hace poco más de un mes por Tadeo García Zalazar, ministro de Educación y titular de la DGE, con el objetivo de promover la corresponsabilidad familiar en la prevención del acoso. El proyecto tuvo respaldo de todos los bloques, incluido el justicialismo: el senador Félix González valoró la media sanción como “un paso adelante” que convoca a toda la sociedad a tomar conciencia del flagelo.

Para el Gobierno mendocino, la clave es reemplazar la inacción por un sistema claro de intervención, donde cada actor sabe qué hacer y cuáles son las consecuencias si se desatienden las medidas escolares. La trazabilidad de los casos y la formación obligatoria apuntan a mejorar tiempos de respuesta y a reducir la reincidencia.