miércoles 05 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
5 de noviembre de 2025 - 09:21
Mendoza.

Avanza la ley que multa a padres de chicos que hagan bullying en escuelas

El proyecto para sancionar a padres de quienes cometen bullying se aprobó por unanimidad en el Senado de Mendoza.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Tiene media sanción en Mendoza el proyecto de ley para responsabilizar a los padres por los casos de bullying que cometan sus hijos.

Tiene media sanción en Mendoza el proyecto de ley para responsabilizar a los padres por los casos de bullying que cometan sus hijos.

image
image
Lee además
fusil semiautomático AR-15
Política.

El Gobierno Nacional habilitó la compra y tenencia de armas semiautomáticas a civiles
Superlunade noviembre (Foto ilustrativa)
Fenómeno.

Superluna de noviembre: cuándo y cómo mirar el espectáculo astronómico

image

Qué propone la norma de responsabilidad parental en la lucha contra el bullying

El proyecto incorpora al Código de Contravenciones de Mendoza los artículos que establecen un procedimiento progresivo ante casos de bullying. En una primera instancia, se prevé la intervención escolar y el acompañamiento interdisciplinario. Si los padres o tutores no colaboran o incumplen las medidas dispuestas, intervendrá el Juzgado Contravencional.

Durante la sesión, la senadora Mariana Zlobec, presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Técnica, fue miembro informante y subrayó que el proyecto “parte de una premisa clara: el bullying es una problemática social seria, con consecuencias profundas, que exige una respuesta integral de familia, escuela y Estado”. La funcionaria remarcó que no busca castigar, sino generar reflexión y vínculos más saludables.

El texto prevé un procedimiento progresivo. Primero, intervención escolar y acompañamiento interdisciplinario. Si padres o tutores no colaboran o incumplen medidas, interviene el Juzgado Contravencional. De este modo, la sanción aparece como último recurso dentro de un esquema de prevención y corresponsabilidad.

image

Entre las medidas contempladas figuran trabajo comunitario, asistencia obligatoria a talleres de parentalidad y, en casos graves o reincidentes, multas económicas. Los montos recaudados se destinan al Fondo Provincial para la Prevención y Asistencia del Acoso Escolar, administrado por la Dirección General de Escuelas (DGE), y a bibliotecas populares, consolidando el sentido educativo de la política.

La propuesta fue presentada hace poco más de un mes por Tadeo García Zalazar, ministro de Educación y titular de la DGE, con el objetivo de promover la corresponsabilidad familiar en la prevención del acoso. El proyecto tuvo respaldo de todos los bloques, incluido el justicialismo: el senador Félix González valoró la media sanción como “un paso adelante” que convoca a toda la sociedad a tomar conciencia del flagelo.

Para el Gobierno mendocino, la clave es reemplazar la inacción por un sistema claro de intervención, donde cada actor sabe qué hacer y cuáles son las consecuencias si se desatienden las medidas escolares. La trazabilidad de los casos y la formación obligatoria apuntan a mejorar tiempos de respuesta y a reducir la reincidencia.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El Gobierno Nacional habilitó la compra y tenencia de armas semiautomáticas a civiles

Superluna de noviembre: cuándo y cómo mirar el espectáculo astronómico

Justicia federal: "Estamos a punto de alcanzar el 40% de cargos de defensores vacantes"

Javier Milei recibió este martes al nuevo embajador de EE. UU., Peter Lamelas

El Senado avanzó con el proyecto que limita los DNU y el debate pasará al recinto

Lo que se lee ahora
fusil semiautomático AR-15
Política.

El Gobierno Nacional habilitó la compra y tenencia de armas semiautomáticas a civiles

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Podría haber actividad electríca en las siguientes jornadas. video
Tiempo.

Prepará el paraguas: pronostican lluvias para varios días en Jujuy

Lucía Echazú, la bailarina jujeña que brilla junto a Tini Stoessel video
Video.

Quién es Lucía Echazú, la bailarina jujeña que brilla junto a Tini Stoessel

El Gobierno Nacional citó al consejo para definir la suba del salario mínimo
Reunión.

El Gobierno Nacional citó al consejo para definir la suba del salario mínimo

Loteo Bárcena:rescataron a una bebé durante un violento disturbio familiar 
Operativo.

Loteo Bárcena: rescataron a una bebé durante un violento disturbio familiar

El Día del Empleado Municipal se celebra el 8 de noviembre con un feriado en muchos municipios.
Descanso.

¿Cuándo se celebra el Día del Empleado Municipal?

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel