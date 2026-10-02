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2 de octubre de 2026 - 12:27
Liga Profesional

Banfield vs Rosario Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Clausura

Palpitamos la previa del choque entre Banfield y Rosario Central. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer.

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Banfield vs Rosario Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Clausura
BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Banfield y Rosario Central, por la fecha 11 del Clausura, se jugará el próximo lunes 5 de octubre, a partir de las 21:15 (hora Argentina), en el Lencho.

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Así llegan Banfield y Rosario Central

Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de Banfield en partidos del Clausura

Banfield viene de un resultado igualado, 2-2, ante Gimnasia. Posee un historial reciente de 1 empate y 3 derrotas en los últimos 4 partidos disputados, sumando 7 goles a favor y habiendo recibido 11.

Últimos resultados de Rosario Central en partidos del Clausura

Rosario Central llega con ventaja tras derrotar a Argentinos Juniors con un marcador 1 a 0. La visita ha sido vencida 1 vez, ha empatado en 2 ocasiones y ha ganado 1 partido en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 6 goles y le han convertido 5.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 2 triunfos y el visitante tiene 2 victorias. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 14 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y fue Rosario Central quien ganó 2 a 1.

Leandro Rey Hilfer es el elegido para dirigir el partido.


Fechas y rivales de Banfield en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 12: vs Tigre: 10 de octubre - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Rosario Central en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 12: vs Independiente Riv. (M): 11 de octubre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar
Horario Banfield y Rosario Central, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:15 horas
  • Colombia y Perú: 19:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:15 horas
  • Venezuela: 20:15 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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