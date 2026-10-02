Banfield vs Rosario Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Clausura

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El cotejo entre Banfield y Rosario Central, por la fecha 11 del Clausura, se jugará el próximo lunes 5 de octubre, a partir de las 21:15 (hora Argentina), en el Lencho.

Así llegan Banfield y Rosario Central Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de Banfield en partidos del Clausura Banfield viene de un resultado igualado, 2-2, ante Gimnasia. Posee un historial reciente de 1 empate y 3 derrotas en los últimos 4 partidos disputados, sumando 7 goles a favor y habiendo recibido 11.

Últimos resultados de Rosario Central en partidos del Clausura Rosario Central llega con ventaja tras derrotar a Argentinos Juniors con un marcador 1 a 0. La visita ha sido vencida 1 vez, ha empatado en 2 ocasiones y ha ganado 1 partido en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 6 goles y le han convertido 5.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 2 triunfos y el visitante tiene 2 victorias. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 14 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y fue Rosario Central quien ganó 2 a 1. Leandro Rey Hilfer es el elegido para dirigir el partido.

Fechas y rivales de Banfield en los próximos partidos del Clausura Fecha 12: vs Tigre: 10 de octubre - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Rosario Central en los próximos partidos del Clausura Fecha 12: vs Independiente Riv. (M): 11 de octubre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar Horario Banfield y Rosario Central, según país Argentina y Chile (Santiago): 21:15 horas

Colombia y Perú: 19:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:15 horas

Venezuela: 20:15 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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