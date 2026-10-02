Banfield vs Rosario Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Clausura

El cotejo entre Banfield y Rosario Central, por la fecha 11 del Clausura, se jugará el próximo lunes 5 de octubre, a partir de las 21:15 (hora Argentina), en el Lencho.
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El cotejo entre Banfield y Rosario Central, por la fecha 11 del Clausura, se jugará el próximo lunes 5 de octubre, a partir de las 21:15 (hora Argentina), en el Lencho.
Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.
Banfield viene de un resultado igualado, 2-2, ante Gimnasia. Posee un historial reciente de 1 empate y 3 derrotas en los últimos 4 partidos disputados, sumando 7 goles a favor y habiendo recibido 11.
Rosario Central llega con ventaja tras derrotar a Argentinos Juniors con un marcador 1 a 0. La visita ha sido vencida 1 vez, ha empatado en 2 ocasiones y ha ganado 1 partido en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 6 goles y le han convertido 5.
En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 2 triunfos y el visitante tiene 2 victorias. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 14 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y fue Rosario Central quien ganó 2 a 1.
Leandro Rey Hilfer es el elegido para dirigir el partido.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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