Dep. Riestra vs Central Córdoba (SE): previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Clausura

Dep. Riestra recibe el próximo lunes 5 de octubre a Central Córdoba (SE) por la fecha 11 del Clausura, a partir de las 16:45 (hora Argentina) en el estadio Guillermo Laza.
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Dep. Riestra recibe el próximo lunes 5 de octubre a Central Córdoba (SE) por la fecha 11 del Clausura, a partir de las 16:45 (hora Argentina) en el estadio Guillermo Laza.
Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.
En la jornada previa, Dep. Riestra igualó 0-0 el juego ante Gimnasia (Mendoza). Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 3 empates y 1 partido perdido, en los que le han convertido 5 goles y marcó 2 tantos en el rival.
En la fecha anterior, Central Córdoba (SE) logró empatar 2-2 ante Defensa y Justicia. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 3 derrotas y 1 empate. Pudo convertir 4 goles y sus rivales lograron anotar 8 en su arco.
En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 2 triunfos para el local, 1 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 17 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Central Córdoba (SE) fue el ganador por 1 a 0.
El árbitro encargado de dirigir el partido será Andrés Merlos.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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