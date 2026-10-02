Dep. Riestra vs Central Córdoba (SE): previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Clausura

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Dep. Riestra recibe el próximo lunes 5 de octubre a Central Córdoba (SE) por la fecha 11 del Clausura, a partir de las 16:45 (hora Argentina) en el estadio Guillermo Laza.

Así llegan Dep. Riestra y Central Córdoba (SE) Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.

Últimos resultados de Dep. Riestra en partidos del Clausura En la jornada previa, Dep. Riestra igualó 0-0 el juego ante Gimnasia (Mendoza). Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 3 empates y 1 partido perdido, en los que le han convertido 5 goles y marcó 2 tantos en el rival.

Últimos resultados de Central Córdoba (SE) en partidos del Clausura En la fecha anterior, Central Córdoba (SE) logró empatar 2-2 ante Defensa y Justicia. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 3 derrotas y 1 empate. Pudo convertir 4 goles y sus rivales lograron anotar 8 en su arco.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 2 triunfos para el local, 1 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 17 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Central Córdoba (SE) fue el ganador por 1 a 0. El árbitro encargado de dirigir el partido será Andrés Merlos.

Fechas y rivales de Dep. Riestra en los próximos partidos del Clausura Fecha 12: vs San Lorenzo: 11 de octubre - 14:45 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Unión: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Central Córdoba (SE) en los próximos partidos del Clausura Fecha 12: vs Estudiantes: 10 de octubre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Platense: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar Horario Dep. Riestra y Central Córdoba (SE), según país Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas

Colombia y Perú: 14:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas

Venezuela: 15:45 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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