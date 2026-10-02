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2 de octubre de 2026 - 12:17
Liga Profesional

Vélez vs Platense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Clausura

Vélez y Platense se miden en el Fortín el lunes 5 de octubre a las 19:00 (hora Argentina) y Sebastián Zunino es el elegido para dirigir el partido.

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Vélez vs Platense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Clausura
BsAs (DataFactory)

Por la fecha 11 del Clausura, Platense y Vélez se enfrentan el lunes 5 de octubre desde las 19:00 (hora Argentina), en el Fortín.

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Así llegan Vélez y Platense

El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

Últimos resultados de Vélez en partidos del Clausura

Vélez viene de ganar en su encuentro anterior a Tigre con un marcador de 3-2. Después de empatar 3 juegos y ganar 1, llega a esta jornada con 6 goles encajados frente a 8 a favor.

Últimos resultados de Platense en partidos del Clausura

Platense llega a este partido con una derrota por 0 a 1 ante Newell`s. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate, en los que convirtió 4 goles y le han encajado 6.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 1 y entre sí un total de 2 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 14 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Vélez sacó un triunfo, con un marcador 0 a 2.

El encuentro será supervisado por Sebastián Zunino, el juez encargado.


Fechas y rivales de Vélez en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 12: vs Lanús: 12 de octubre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Gimnasia (Mendoza): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Central Córdoba (SE): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Unión: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Platense en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 12: vs Argentinos Juniors: 11 de octubre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Gimnasia (Mendoza): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Central Córdoba (SE): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar
Horario Vélez y Platense, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela: 18:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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