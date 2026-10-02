Vélez vs Platense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Clausura

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Por la fecha 11 del Clausura, Platense y Vélez se enfrentan el lunes 5 de octubre desde las 19:00 (hora Argentina), en el Fortín.

Así llegan Vélez y Platense El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

Últimos resultados de Vélez en partidos del Clausura Vélez viene de ganar en su encuentro anterior a Tigre con un marcador de 3-2. Después de empatar 3 juegos y ganar 1, llega a esta jornada con 6 goles encajados frente a 8 a favor.

Últimos resultados de Platense en partidos del Clausura Platense llega a este partido con una derrota por 0 a 1 ante Newell`s. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate, en los que convirtió 4 goles y le han encajado 6.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 1 y entre sí un total de 2 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 14 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Vélez sacó un triunfo, con un marcador 0 a 2. El encuentro será supervisado por Sebastián Zunino, el juez encargado.

Fechas y rivales de Vélez en los próximos partidos del Clausura Fecha 12: vs Lanús: 12 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Gimnasia (Mendoza): Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Central Córdoba (SE): Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Unión: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Platense en los próximos partidos del Clausura Fecha 12: vs Argentinos Juniors: 11 de octubre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Gimnasia (Mendoza): Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Central Córdoba (SE): Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar Horario Vélez y Platense, según país Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas

Venezuela: 18:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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