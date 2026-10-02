Vélez vs Platense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Clausura

Por la fecha 11 del Clausura, Platense y Vélez se enfrentan el lunes 5 de octubre desde las 19:00 (hora Argentina), en el Fortín.
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Por la fecha 11 del Clausura, Platense y Vélez se enfrentan el lunes 5 de octubre desde las 19:00 (hora Argentina), en el Fortín.
El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.
Vélez viene de ganar en su encuentro anterior a Tigre con un marcador de 3-2. Después de empatar 3 juegos y ganar 1, llega a esta jornada con 6 goles encajados frente a 8 a favor.
Platense llega a este partido con una derrota por 0 a 1 ante Newell`s. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate, en los que convirtió 4 goles y le han encajado 6.
Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 1 y entre sí un total de 2 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 14 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Vélez sacó un triunfo, con un marcador 0 a 2.
El encuentro será supervisado por Sebastián Zunino, el juez encargado.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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