Estudiantes vs Gimnasia (Mendoza): previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Clausura

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El duelo entre Estudiantes y Gimnasia (Mendoza) correspondiente a la fecha 11 se disputará en el Tierra de Campeones desde las 19:00 (hora Argentina), el lunes 5 de octubre.

Así llegan Estudiantes y Gimnasia (Mendoza) Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.

Últimos resultados de Estudiantes en partidos del Clausura Estudiantes buscará la victoria luego de caer 1 a 2 frente a Lanús. Suma 2 partidos sin ganar, en 1 ha triunfado y ha empatado 1. En esas jornadas, le hicieron 6 goles y ha marcado 3 a sus rivales.

Últimos resultados de Gimnasia (Mendoza) en partidos del Clausura En la jornada anterior, Gimnasia (Mendoza) igualó 0-0 el juego frente a Dep. Riestra. Con un historial irregular (1 derrota, 2 victorias y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 8 goles a favor y ha recibido 6 en su arco.

El conjunto local logró acumular 3 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 17 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y terminó con un marcador 1-2 a favor de Estudiantes. El juez seleccionado para supervisar el partido es Yael Falcón Pérez.

Fechas y rivales de Estudiantes en los próximos partidos del Clausura Fecha 12: vs Central Córdoba (SE): 10 de octubre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Unión: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Gimnasia (Mendoza) en los próximos partidos del Clausura Fecha 12: vs Newell`s: 12 de octubre - 18:30 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Platense: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar Horario Estudiantes y Gimnasia (Mendoza), según país Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas

Venezuela: 18:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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