Estudiantes vs Gimnasia (Mendoza): previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Clausura

El duelo entre Estudiantes y Gimnasia (Mendoza) correspondiente a la fecha 11 se disputará en el Tierra de Campeones desde las 19:00 (hora Argentina), el lunes 5 de octubre.
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El duelo entre Estudiantes y Gimnasia (Mendoza) correspondiente a la fecha 11 se disputará en el Tierra de Campeones desde las 19:00 (hora Argentina), el lunes 5 de octubre.
Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.
Estudiantes buscará la victoria luego de caer 1 a 2 frente a Lanús. Suma 2 partidos sin ganar, en 1 ha triunfado y ha empatado 1. En esas jornadas, le hicieron 6 goles y ha marcado 3 a sus rivales.
En la jornada anterior, Gimnasia (Mendoza) igualó 0-0 el juego frente a Dep. Riestra. Con un historial irregular (1 derrota, 2 victorias y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 8 goles a favor y ha recibido 6 en su arco.
El conjunto local logró acumular 3 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 17 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y terminó con un marcador 1-2 a favor de Estudiantes.
El juez seleccionado para supervisar el partido es Yael Falcón Pérez.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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