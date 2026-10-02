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2 de octubre de 2026 - 12:15
Liga Profesional

Estudiantes vs Gimnasia (Mendoza): previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Clausura

Toda la previa del duelo entre Estudiantes y Gimnasia (Mendoza). El partido se jugará en el Tierra de Campeones el lunes 5 de octubre a las 19:00 (hora Argentina). Será arbitrado por Yael Falcón Pérez.

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Estudiantes vs Gimnasia (Mendoza): previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Clausura
BsAs (DataFactory)

El duelo entre Estudiantes y Gimnasia (Mendoza) correspondiente a la fecha 11 se disputará en el Tierra de Campeones desde las 19:00 (hora Argentina), el lunes 5 de octubre.

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Así llegan Estudiantes y Gimnasia (Mendoza)

Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.

Últimos resultados de Estudiantes en partidos del Clausura

Estudiantes buscará la victoria luego de caer 1 a 2 frente a Lanús. Suma 2 partidos sin ganar, en 1 ha triunfado y ha empatado 1. En esas jornadas, le hicieron 6 goles y ha marcado 3 a sus rivales.

Últimos resultados de Gimnasia (Mendoza) en partidos del Clausura

En la jornada anterior, Gimnasia (Mendoza) igualó 0-0 el juego frente a Dep. Riestra. Con un historial irregular (1 derrota, 2 victorias y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 8 goles a favor y ha recibido 6 en su arco.

El conjunto local logró acumular 3 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 17 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y terminó con un marcador 1-2 a favor de Estudiantes.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Yael Falcón Pérez.


Fechas y rivales de Estudiantes en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 12: vs Central Córdoba (SE): 10 de octubre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Unión: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Gimnasia (Mendoza) en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 12: vs Newell`s: 12 de octubre - 18:30 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Platense: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar
Horario Estudiantes y Gimnasia (Mendoza), según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela: 18:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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