Se enfrentan Barcelona y Cruzeiro por la fecha 1 del grupo D

El próximo martes 7 de abril, a partir de las 21:00 (hora Argentina), Cruzeiro visita a Barcelona en el Monumental, por el duelo correspondiente a la fecha 1 del grupo D de la Copa Libertadores.
Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Copa Libertadores
Barcelona ganó su último duelo ante Botafogo por 1 a 0.
El encargado de impartir justicia en el partido será Juan Benítez.
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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