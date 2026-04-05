Se enfrentan Barcelona y Cruzeiro por la fecha 1 del grupo D

El próximo martes 7 de abril, a partir de las 21:00 (hora Argentina), Cruzeiro visita a Barcelona en el Monumental, por el duelo correspondiente a la fecha 1 del grupo D de la Copa Libertadores.

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Barcelona ganó su último duelo ante Botafogo por 1 a 0.

El encargado de impartir justicia en el partido será Juan Benítez.

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