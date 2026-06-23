Barrio Belgrano celebró su 86° aniversario con una kermés vecinal

El barrio Belgrano de San Salvador de Jujuy celebró su 86° aniversario el sábado 20 de junio con una kermés vecinal realizada en el sector. La actividad reunió a vecinos, centros vecinales cercanos, instituciones educativas, clubes deportivos y emprendedores. La jornada coincidió con el Día de la Bandera y se desarrolló con propuestas culturales, recreativas y comunitarias. El encuentro tuvo como objetivo fortalecer la participación barrial y generar espacios de integración entre familias de la zona.
Una jornada festiva en el barrio belgrano
La celebración tuvo lugar durante la tarde del sábado en distintos espacios del barrio Belgrano, en San Salvador de Jujuy. Vecinos del sector y de zonas cercanas participaron de una propuesta abierta que combinó feria, espectáculos y actividades recreativas.
La convocatoria reunió a familias completas en un clima festivo. También participaron barrios cercanos como La Isla y El Chingo, lo que amplió la integración entre sectores y reforzó el sentido comunitario de la jornada.
Kermés vecinal con amplia participación
La kermés contó con stands de emprendedores locales, juegos para niños y presentaciones artísticas, generando espacios de encuentro pensados para todas las edades, mientras los emprendedores del barrio ofrecieron productos artesanales, gastronomía y artículos regionales que impulsaron el movimiento económico dentro de la propia comunidad.
Durante la jornada también se presentaron grupos de danza y formaciones musicales de la ciudad, que aportaron ritmo y color a la celebración, con el acompañamiento del público en cada una de las presentaciones a lo largo de la tarde, y el cierre estuvo a cargo de la Banda de Música 19 de Abril, que ofreció un repertorio popular que reunió a los vecinos en el espacio principal del barrio.
Propuestas recreativas para toda la familia
Las propuestas recreativas para toda la familia incluyeron juegos infantiles y actividades pensadas para el disfrute de niñas y niños del barrio, junto con iniciativas espontáneas organizadas por vecinos e instituciones que dieron dinamismo a toda la jornada.
Durante el cierre del encuentro se entregaron certificados a vecinos destacados del barrio Belgrano, en reconocimiento a su participación y compromiso con la comunidad, en un acto que contó con la presencia de referentes de instituciones locales y organizaciones sociales del sector.
El evento fue organizado de manera conjunta por el centro vecinal del barrio Belgrano, instituciones educativas, clubes deportivos y vecinos autoconvocados, mientras que la articulación con barrios cercanos permitió ampliar la convocatoria y consolidar el trabajo en red entre distintos sectores de la ciudad.
Un encuentro que fortalece la vida barrial
El organizador de la kermés y presidente del Club General Belgrano, César Alemán, señaló que la iniciativa surgió del trabajo colectivo entre vecinos y organizaciones del barrio, con el objetivo de recuperar espacios de encuentro comunitario y promover actividades para la familia y la niñez.
Mientras que vecinos del sector destacaron la alta participación y el clima de celebración durante toda la jornada, en un nuevo aniversario del barrio que contó con una importante presencia de la comunidad y dejó en evidencia el interés por sostener espacios de encuentro y participación dentro del barrio Belgrano.
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