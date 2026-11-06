Barrio Mariano Moreno: una menor fue apuñalada y detuvieron a su pareja de 18 años

Imagen ilustrativa.

Una menor de edad resultó herida con un arma blanca durante un hecho ocurrido en el barrio Mariano Moreno de San Salvador de Jujuy. Por el hecho, la Policía demoró posteriormente a un joven de 18 años, señalado como pareja de la adolescente.

Según la información proporcionada por la Policía de Jujuy a TodoJujuy, el hecho ocurrió el miércoles 4 de noviembre, alrededor de las 13:30, en un domicilio ubicado sobre calle Colombia.

La menor fue trasladada al Hospital Pablo Soria De acuerdo con el reporte policial, el joven de 18 años “habría causado lesiones de arma blanca a su pareja, una menor de edad, en la zona del abdomen”, para luego retirarse del domicilio.

Hospital Pablo Soria. Tras el episodio, personal del SAME asistió a la adolescente y dispuso su traslado al Hospital Pablo Soria para recibir atención médica. Desde la fuerza indicaron que la menor permaneció bajo asistencia y horas más tarde recibió el alta médica.

Detuvieron al joven al día siguiente Luego del hecho, la Policía inició la búsqueda del joven señalado en el reporte. Finalmente, durante la tarde del jueves 5 de noviembre, efectivos policiales lograron localizarlo en un sector del barrio Mariano Moreno. El joven, de 18 años y domiciliado en el mismo barrio, fue demorado y posteriormente trasladado a una dependencia policial. Las actuaciones quedaron a cargo de personal de la Seccional 30°, perteneciente a la Unidad Regional N°1.

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