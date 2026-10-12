El emotivo mensaje de Cris Morena tras el testimonio de su nieto Valentín sobre la violencia que sufrió

Cris Morena se expresó públicamente luego de que su nieto Valentín Yankelevich hiciera público el relato de las situaciones de violencia física y psicológica que, según denunció, sufrió durante su infancia por parte de su padre, Darío Giordano.

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A través de su cuenta de Instagram, la productora publicó una foto junto a Gustavo Yankelevich y sus nietos Franco, Valentín y Azul. La imagen estuvo acompañada de un breve pero contundente mensaje: “Estuvimos juntos, estamos juntos y estaremos juntos siempre. Los amo” .

La publicación fue interpretada como una muestra de respaldo a sus nietos en medio de la repercusión que generó el testimonio de Valentín y de un proceso familiar marcado por situaciones dolorosas.

A 16 años de la muerte de su madre, Romina Yan, Valentín decidió hablar públicamente sobre los episodios de violencia que aseguró haber atravesado durante su infancia junto a su hermano Franco.

Según relató, tras la pérdida de su madre, cuando tenía siete años, la convivencia con su padre se convirtió en una situación difícil de sobrellevar, marcada por agresiones físicas y psicológicas.

Frente a ese escenario, ambos hermanos recurrieron a las autoridades y dejaron la vivienda familiar para instalarse con su abuelo materno, Gustavo Yankelevich. La situación fue judicializada, según trascendió, con el objetivo de resguardar a los jóvenes.

El rol de sus abuelos durante el proceso

En sus declaraciones, Valentín destacó especialmente el acompañamiento de su abuelo Gustavo, a quien señaló como una figura fundamental para recuperar la contención y la estabilidad familiar.

También reconoció el apoyo de Cris Morena durante esa etapa. “Mi abuela nos acompañó mucho también. Fue una pata importante cuando nos fuimos a vivir con mi abuelo”, expresó al referirse al respaldo que recibió de ella y de su entorno cercano.

Por su parte, Gustavo Yankelevich había hablado sobre el proceso que atravesó la familia para obtener la tenencia de sus nietos y destacó el papel de Cris Morena, quien, según contó, fue la primera en advertir que algo estaba sucediendo con los chicos.

Un pedido para escuchar a los niños

Además de compartir su experiencia personal, Valentín buscó transmitir un mensaje de concientización, especialmente dirigido a los más jóvenes.

El joven remarcó la importancia de escuchar a los niños ante posibles situaciones de maltrato y de prestar atención a las señales que pueden manifestarse en el ámbito familiar.

Su testimonio volvió a poner en el centro de la conversación la necesidad de proteger a las infancias, brindar acompañamiento ante situaciones de violencia y garantizar que quienes atraviesan estas experiencias puedan pedir ayuda y ser escuchados.