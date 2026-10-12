lunes 12 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
12 de octubre de 2026 - 19:41
Espectáculos.

El emotivo mensaje de Cris Morena tras el testimonio de su nieto Valentín sobre la violencia que sufrió

Tras el testimonio de Valentín Yankelevich sobre la violencia que sufrió en su infancia, Cris Morena compartió un mensaje de apoyo y unión familiar.

+ Seguir en
María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Cris Morena y Gustavo Yankelevich junto a sus nietos&nbsp;

Cris Morena y Gustavo Yankelevich junto a sus nietos 

Cris Morena se expresó públicamente luego de que su nieto Valentín Yankelevich hiciera público el relato de las situaciones de violencia física y psicológica que, según denunció, sufrió durante su infancia por parte de su padre, Darío Giordano.

Lee además
CrisMorena cantó junto a su nieta Mila en el escenario (Archivo)
Conmoción.

El día en que Cris Morena cantó junto a su nieta Mila en el escenario
La reacción de los famosos ante la muerte de la nieta de Cris Morena.
Tristeza.

Los famosos despidieron en redes a la nieta de Cris Morena y mostraron apoyo a la familia

A través de su cuenta de Instagram, la productora publicó una foto junto a Gustavo Yankelevich y sus nietos Franco, Valentín y Azul. La imagen estuvo acompañada de un breve pero contundente mensaje: “Estuvimos juntos, estamos juntos y estaremos juntos siempre. Los amo”.

La publicación fue interpretada como una muestra de respaldo a sus nietos en medio de la repercusión que generó el testimonio de Valentín y de un proceso familiar marcado por situaciones dolorosas.

El testimonio de Valentín Yankelevich

A 16 años de la muerte de su madre, Romina Yan, Valentín decidió hablar públicamente sobre los episodios de violencia que aseguró haber atravesado durante su infancia junto a su hermano Franco.

Según relató, tras la pérdida de su madre, cuando tenía siete años, la convivencia con su padre se convirtió en una situación difícil de sobrellevar, marcada por agresiones físicas y psicológicas.

Frente a ese escenario, ambos hermanos recurrieron a las autoridades y dejaron la vivienda familiar para instalarse con su abuelo materno, Gustavo Yankelevich. La situación fue judicializada, según trascendió, con el objetivo de resguardar a los jóvenes.

El rol de sus abuelos durante el proceso

En sus declaraciones, Valentín destacó especialmente el acompañamiento de su abuelo Gustavo, a quien señaló como una figura fundamental para recuperar la contención y la estabilidad familiar.

También reconoció el apoyo de Cris Morena durante esa etapa. “Mi abuela nos acompañó mucho también. Fue una pata importante cuando nos fuimos a vivir con mi abuelo”, expresó al referirse al respaldo que recibió de ella y de su entorno cercano.

Por su parte, Gustavo Yankelevich había hablado sobre el proceso que atravesó la familia para obtener la tenencia de sus nietos y destacó el papel de Cris Morena, quien, según contó, fue la primera en advertir que algo estaba sucediendo con los chicos.

Un pedido para escuchar a los niños

Además de compartir su experiencia personal, Valentín buscó transmitir un mensaje de concientización, especialmente dirigido a los más jóvenes.

El joven remarcó la importancia de escuchar a los niños ante posibles situaciones de maltrato y de prestar atención a las señales que pueden manifestarse en el ámbito familiar.

Su testimonio volvió a poner en el centro de la conversación la necesidad de proteger a las infancias, brindar acompañamiento ante situaciones de violencia y garantizar que quienes atraviesan estas experiencias puedan pedir ayuda y ser escuchados.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El día en que Cris Morena cantó junto a su nieta Mila en el escenario

Los famosos despidieron en redes a la nieta de Cris Morena y mostraron apoyo a la familia

Primeros datos oficiales sobre el accidente donde murió la nieta de Cris Morena

Qué reveló la autopsia a Mila Yankelevich, la nieta de Cris Morena

Shakira y Maluma se reencontraron en Madrid y cantaron sus dos hits juntos

Lo que se lee ahora
Shakira y Maluma se reencontraron en Madrid y cantaron sus dos hits juntos. 
Espectáculos.

Shakira y Maluma se reencontraron en Madrid y cantaron sus dos hits juntos

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Gimnasia de Jujuy video
Deportes.

Cómo quedó Gimnasia de Jujuy en la tabla y los partidos que le quedan

Rescataron a un hombre de 31 años que cayó al dique Los Alisos.
Jujuy.

Tensión en el Dique Los Alisos: rescataron a un hombre que cayó al agua

El terremoto en Panamá dejó 27 heridos y daños materiales.
Mundo.

Terremoto en Panamá: por qué no hubo muertos pese a la magnitud 7,7

Paso de Jama cerrado por nevadas y fuertes vientos.
Frontera.

Paso de Jama cerrado por nevadas y fuertes vientos: suspenden el tránsito en la ruta chilena

Cómo funcionarán los servicios municipales en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)
Jujuy.

Feriado del 12 de octubre: así funcionarán los servicios municipales este lunes

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel