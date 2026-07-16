Basura, viento Zonda y pasto cubano: la combinación que hace crecer el riesgo de incendios en Jujuy

El riesgo de incendios forestales vuelve a encender la preocupación en Jujuy por la presencia de viento Zonda , altas temperaturas y vegetación seca en distintos sectores de San Salvador y la provincia. En diálogo con Canal 4 y TodoJujuy, Jorge Torrico , director provincial de Incendios Forestales, pidió reforzar la prevención y evitar prácticas que puedan iniciar focos ígneos.

Jujuy. Alerta por incendios en Jujuy: preocupa el pasto seco en Alto Comedero y Palpalá

El funcionario remarcó que el inicio de la temporada exige una fuerte responsabilidad ciudadana, especialmente en zonas donde hay pastizales, loteos con vegetación seca y microbasurales.

“ La mala costumbre hace que prendan fuego la basura, el resto de limpieza de vegetación, porque ahora está seca ”, advirtió Torrico.

Torrico explicó que uno de los mayores riesgos está asociado a los microbasurales y a la decisión de algunas personas de prender fuego residuos para eliminarlos.

“Más que nada preocupa la basura, porque hay microbasurales por todos lados” “Más que nada preocupa la basura, porque hay microbasurales por todos lados”

En ese sentido, sostuvo que los municipios realizan tareas de limpieza, pero muchas veces los espacios vuelven a llenarse de residuos. “Yo sé que los municipios limpian, terminan de limpiar y va la gente y tira basura”, indicó.

El director provincial explicó que esa basura genera otros problemas, como presencia de roedores, alimañas, moscas y malos olores. Sin embargo, remarcó que prender fuego no es una solución y puede derivar en incendios de gran magnitud.

El antecedente del incendio en San Salvador y Palpalá

Durante la entrevista, Torrico recordó el gran incendio registrado el año pasado entre San Salvador de Jujuy y Palpalá, que dejó imágenes de fuego cerca de viviendas y loteos.

Según explicó, aquel episodio se originó a partir de varios focos y se agravó por las condiciones meteorológicas.

“El año pasado, en agosto, que hubo ese gran incendio acá en San Salvador y Palpalá, fueron cuatro focos aislados. Lo que no nos ayudó era el clima”, recordó.

Además, señaló que en esa jornada el viento alcanzaba una intensidad muy alta. “Iba a 80 kilómetros por hora”, expresó, al explicar cómo el clima puede volver incontrolable una situación que comienza con una quema puntual.

“El 99% de los incendios de vegetación los provoca el humano”

Uno de los conceptos más fuertes de Torrico fue el origen de los incendios forestales en la provincia. Aclaró que, si bien pueden existir casos aislados vinculados a rayos o fallas eléctricas, la enorme mayoría responde a la acción humana.

“El 99% de los incendios que tenemos de vegetación es histórico: el humano es el que prende fuego” “El 99% de los incendios que tenemos de vegetación es histórico: el humano es el que prende fuego”

También dio un dato contundente sobre la temporada pasada: “El año pasado hemos tenido 426 incendios. O sea, son 426 personas que han prendido fuego”.

Para Torrico, la prevención no depende únicamente del Estado, sino también del comportamiento de los vecinos. “No es que la municipalidad tiene que limpiar todo, porque no se puede limpiar si vivimos en medio de la vegetación. Sí cada uno tiene que hacer un poquito”, sostuvo.

"Son 426 personas que han prendido fuego” "Son 426 personas que han prendido fuego”

Preocupación por el pasto cubano

Otro de los puntos centrales de la entrevista fue la presencia del pasto cubano, una vegetación que creció con fuerza durante la temporada de lluvias y que ahora, al secarse, representa un riesgo alto. Torrico fue claro al describirlo: “Nos preocupa mucho porque es como nafta para nosotros”.

Explicó que este tipo de pasto puede alcanzar gran altura y, cuando se seca, se vuelve extremadamente combustible.

“El pasto cubano está alto, llega a 6 metros, eso se seca y es un papel” “El pasto cubano está alto, llega a 6 metros, eso se seca y es un papel”

Por eso pidió a los vecinos despejar los alrededores de las viviendas, especialmente en sectores donde la vegetación seca está cerca de casas o medianeras.

“El sacar el pasto cubano alrededor de las casas es fundamental”, remarcó.

“Nos preocupa mucho el pasto cubano, porque es como nafta para nosotros” “Nos preocupa mucho el pasto cubano, porque es como nafta para nosotros”

Cómo prevenir incendios en días de viento Zonda

El director provincial insistió en que, en jornadas con viento Zonda, no se deben realizar quemas de ningún tipo. También pidió evitar tirar colillas de cigarrillos, prender fuego restos de poda, quemar basura o dejar brasas mal apagadas.

Además, recomendó trabajar de manera coordinada entre vecinos, municipios e instituciones para reducir el material combustible alrededor de las viviendas.

“Todos tenemos que involucrarnos” “Todos tenemos que involucrarnos”

La advertencia llega en días donde el viento, la sequedad del ambiente y la vegetación seca pueden generar condiciones favorables para la propagación rápida del fuego.

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