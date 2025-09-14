domingo 14 de septiembre de 2025

14 de septiembre de 2025 - 19:33
Clausura.

Boca Juniors empató 1 a 1 ante Rosario Central

Rodrigo Battaglia anoto para el Xeneize, y cuatro minutos después el Fideo niveló con un golazo olímpico.

Federico Franco
Por  Federico Franco
image

Por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, Rosario Central y Boca Juniors empataron 1 a 1 en el estadio Gigante de Arroyito.

A los 20' llegó el gol del Xeneize que jugó rápido una acción de pelota parada y tras un gran centro de Brian Aguirre, apareció Rodrigo Battaglia para conectar de cabeza y dejar sin reacción al arquero Jorge Broun.

Luego, vino la obra de arte de Ángel Di María: 4 minutos después, el Campeón del Mundo engañó a todos en un córner y metió un golazo olímpico para desatar la euforia del Canalla.

Fechas y rivales de Rosario Central en los próximos partidos del Clausura

  • Fecha 9: vs Talleres: 21 de septiembre - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Gimnasia: 27 de septiembre - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Platense: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Boca Juniors en los próximos partidos del Clausura

  • Fecha 9: vs Central Córdoba (SE): 21 de septiembre - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Defensa y Justicia: 27 de septiembre - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar

