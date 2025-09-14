Boca Juniors empató 1 a 1 ante Rosario Central

Por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, Rosario Central y Boca Juniors empataron 1 a 1 en el estadio Gigante de Arroyito.

A los 20' llegó el gol del Xeneize que jugó rápido una acción de pelota parada y tras un gran centro de Brian Aguirre, apareció Rodrigo Battaglia para conectar de cabeza y dejar sin reacción al arquero Jorge Broun.

Embed Mira la preparada que metió boca

Battaglia tiene más goles que el 99% de nuestros delanteros

pic.twitter.com/FQGUNQ6n2Y — BOCA JUNIORS (@PadreBostero) September 14, 2025

Luego, vino la obra de arte de Ángel Di María: 4 minutos después, el Campeón del Mundo engañó a todos en un córner y metió un golazo olímpico para desatar la euforia del Canalla.

Embed ¡¡¡GOLAZO OLÍMPICO DE FIDEO DI MARÍA PARA EL 1-1 DE ROSARIO CENTRAL ANTE BOCA!!! pic.twitter.com/DDWGnuSt9W — SportsCenter (@SC_ESPN) September 14, 2025 Embed Fechas y rivales de Rosario Central en los próximos partidos del Clausura Fecha 9: vs Talleres: 21 de septiembre - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Gimnasia: 27 de septiembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 11: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Platense: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Boca Juniors en los próximos partidos del Clausura Fecha 9: vs Central Córdoba (SE): 21 de septiembre - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Defensa y Justicia: 27 de septiembre - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.