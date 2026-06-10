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10 de junio de 2026 - 20:12
Deportes.

Jorge Sampaoli vuelve al fútbol argentino: a qué club va a dirigir

El entrenador santafesino fue oficializado por su nuevo club y comenzará una nueva etapa en la Liga Profesional.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
El técnico santafesino vuelve al fútbol argentino.

El técnico santafesino vuelve al fútbol argentino.

Jorge Sampaoli volverá a dirigir en el fútbol argentino después de 26 años. Su llegada a Talleres de Córdoba fue oficializada por el club y marca un fuerte movimiento en el mercado de entrenadores de la Liga Profesional.

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Su regreso al país

La última experiencia de Sampaoli como entrenador en Argentina había sido en el año 2000, cuando dirigió a Argentino de Rosario. Desde entonces, construyó una extensa trayectoria internacional, con pasos por clubes de Perú, Ecuador, Chile, Brasil, España y Francia, además de haber dirigido selecciones nacionales.

Ahora, el santafesino tendrá su primera experiencia como DT en la máxima categoría del fútbol argentino, al mando de un Talleres que buscará recuperar protagonismo luego de la salida de Carlos Tevez.

Carlos Tevez

Contrato hasta 2027 y arranque de pretemporada

Sampaoli firmó un vínculo por 18 meses, con vencimiento el 31 de diciembre de 2027. Según trascendió, su llegada también lo convierte en el entrenador más caro en la historia del club cordobés.

El plantel de Talleres regresará a los entrenamientos este jueves para comenzar la pretemporada bajo las órdenes del nuevo cuerpo técnico. Uno de los primeros objetivos será planificar el mercado de pases y armar un equipo competitivo para pelear por la clasificación a copas internacionales.

Una carrera con títulos y experiencia internacional

El punto más alto de la carrera de Sampaoli llegó en Universidad de Chile, donde ganó tres campeonatos locales y la Copa Sudamericana 2011. Luego dirigió a la Selección de Chile, con la que conquistó la Copa América 2015.

También estuvo al frente de la Selección Argentina en el Mundial de Rusia 2018 y tuvo ciclos en clubes como Sevilla, Olympique de Marsella, Santos, Flamengo, Atlético Mineiro y Rennes.

Su último paso fue por Atlético Mineiro, donde dirigió entre septiembre de 2025 y febrero de 2026. Ahora, Talleres apuesta por su experiencia para iniciar una nueva etapa deportiva.

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