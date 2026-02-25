Boca Juniors vs Gimnasia (Mendoza): previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 del Apertura

BsAs (DataFactory)

Gimnasia (Mendoza) y Boca Juniors se enfrentarán en la Bombonera el próximo sábado 28 de febrero desde las 17:45 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 8 del Apertura.

Así llegan Boca Juniors y Gimnasia (Mendoza) Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.

Últimos resultados de Boca Juniors en partidos del Apertura Boca Juniors igualó 0-0 frente a Racing Club. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Le convirtieron 4 goles y registró solo 4 a favor.

Últimos resultados de Gimnasia (Mendoza) en partidos del Apertura Gimnasia (Mendoza) igualó 1-1 ante Independiente en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victoria y derrotas: 1 y 3 respectivamente. En ellos, tuvo 3 goles a favor y le han convertido 8 en contra.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 2, los visitantes 2 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 10 de abril, en Primera Fase del torneo Nacional 1983, y sellaron un empate en 1.

Fechas y rivales de Boca Juniors en los próximos partidos del Apertura Fecha 7: vs Lanús: 4 de marzo - 21:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Central Córdoba (SE): 8 de marzo - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 10: vs San Lorenzo: 11 de marzo - 19:45 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Unión: 15 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Instituto: 22 de marzo - 20:00 (hora Argentina) Fechas y rivales de Gimnasia (Mendoza) en los próximos partidos del Apertura Fecha 9: vs Defensa y Justicia: 5 de marzo - 18:30 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Dep. Riestra: 12 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Estudiantes: 17 de marzo - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Newell`s: 21 de marzo - 17:45 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar Horario Boca Juniors y Gimnasia (Mendoza), según país Argentina y Chile (Santiago): 17:45 horas

Colombia y Perú: 15:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:45 horas

