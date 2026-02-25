miércoles 25 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
25 de febrero de 2026 - 10:59
Liga Profesional

Independiente vs Central Córdoba (SE): previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 del Apertura

La previa del choque de Independiente ante Central Córdoba (SE), a disputarse en la Caldera del Diablo el sábado 28 de febrero desde las 20:00 (hora Argentina).

Independiente vs Central Córdoba (SE): previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 del Apertura
BsAs (DataFactory)

Independiente recibirá a Central Córdoba (SE), en el marco de la fecha 8 del Apertura, el próximo sábado 28 de febrero a partir de las 20:00 (hora Argentina), en la Caldera del Diablo.

Lee además
talleres vs san lorenzo: previa, horario y como llegan para la fecha 8 del apertura

Talleres vs San Lorenzo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 del Apertura
boca juniors vs gimnasia (mendoza): previa, horario y como llegan para la fecha 8 del apertura

Boca Juniors vs Gimnasia (Mendoza): previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 del Apertura

Así llegan Independiente y Central Córdoba (SE)

El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Independiente en partidos del Apertura

Independiente sacó un empate por 1 en su visita a Gimnasia (Mendoza). En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Ha recibido 5 goles en su arco y ha marcado 7 tantos en el rival.

Últimos resultados de Central Córdoba (SE) en partidos del Apertura

Central Córdoba (SE) viene de derrotar a Talleres con un marcador 2 a 0. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 1 oportunidad, resultó perdedor en 2 ocasiones e igualó en 1 encuentro. Anotó 3 goles y le han convertido 3 en su arco.

En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 3 veces ganó el local y 2 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 1 de diciembre, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y el marcador favoreció a Independiente con un marcador de 2-0.


Fechas y rivales de Independiente en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 9: vs San Lorenzo: 7 de marzo - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Unión: 10 de marzo - 19:45 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Instituto: 16 de marzo - 22:15 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Talleres: 21 de marzo - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Central Córdoba (SE) en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 9: vs Boca Juniors: 8 de marzo - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Defensa y Justicia: 12 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Dep. Riestra: 17 de marzo - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Estudiantes: 23 de marzo - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar
Horario Independiente y Central Córdoba (SE), según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
  • Colombia y Perú: 18:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
  • Venezuela: 19:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Talleres vs San Lorenzo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 del Apertura

Boca Juniors vs Gimnasia (Mendoza): previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 del Apertura

Banfield se enfrentará a River Plate por la fecha 7

Estudiantes (RC) se enfrentará ante Huracán por la fecha 7

Por la fecha 7, Racing Club recibirá a Independiente Riv. (M)

Lo que se lee ahora
Tres jujeños hicieron cumbre en el volcán más alto del mundo video
Catamarca.

Tres jujeños hicieron cumbre en el volcán más alto del mundo

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Sismo en Jujuy.
Alerta.

¡Tembló Jujuy! Fuerte sismo en la zona de los Valles

Limpieza y mantenimiento en avenida General Savio.
Atención.

Cortes de tránsito en varios puntos de San Salvador de Jujuy este miércoles

Cronograma de pagos.
Confirmado.

Cronograma de pagos de Jujuy: cuándo cobran los estatales en marzo 2026

Dónde fue el epicentro del sismo en Jujuy y por qué se sintió tan fuerte video
Prevención.

Dónde fue el epicentro del sismo en Jujuy y por qué se sintió tan fuerte

Corte de agua en Alto Comedero por recambio de red este miércoles
Servicios.

Por trabajos programados, habrá corte de agua en Alto Comedero este miércoles

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel