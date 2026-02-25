Independiente vs Central Córdoba (SE): previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 del Apertura

BsAs (DataFactory)

Independiente recibirá a Central Córdoba (SE), en el marco de la fecha 8 del Apertura, el próximo sábado 28 de febrero a partir de las 20:00 (hora Argentina), en la Caldera del Diablo.

Así llegan Independiente y Central Córdoba (SE) El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Independiente en partidos del Apertura Independiente sacó un empate por 1 en su visita a Gimnasia (Mendoza). En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Ha recibido 5 goles en su arco y ha marcado 7 tantos en el rival.

Últimos resultados de Central Córdoba (SE) en partidos del Apertura Central Córdoba (SE) viene de derrotar a Talleres con un marcador 2 a 0. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 1 oportunidad, resultó perdedor en 2 ocasiones e igualó en 1 encuentro. Anotó 3 goles y le han convertido 3 en su arco.

En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 3 veces ganó el local y 2 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 1 de diciembre, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y el marcador favoreció a Independiente con un marcador de 2-0.

Fechas y rivales de Independiente en los próximos partidos del Apertura Fecha 9: vs San Lorenzo: 7 de marzo - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Unión: 10 de marzo - 19:45 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Instituto: 16 de marzo - 22:15 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Talleres: 21 de marzo - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Central Córdoba (SE) en los próximos partidos del Apertura Fecha 9: vs Boca Juniors: 8 de marzo - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Defensa y Justicia: 12 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Dep. Riestra: 17 de marzo - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Estudiantes: 23 de marzo - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar Horario Independiente y Central Córdoba (SE), según país Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas

Colombia y Perú: 18:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas

Venezuela: 19:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.