Talleres vs San Lorenzo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 del Apertura

El próximo sábado 28 de febrero, a partir de las 22:15 (hora Argentina), San Lorenzo visita a Talleres en el Estadio Mario Alberto Kempes, por el duelo correspondiente a la fecha 8 del Apertura.

Así llegan Talleres y San Lorenzo Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 1 en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de Talleres en partidos del Apertura Talleres fue derrotado en el Único Madre de Ciudades frente a Central Córdoba (SE) por 0 a 2 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 2, empatado 1 y perdido 1. Le convirtieron 6 goles y tiene 5 a favor.

Últimos resultados de San Lorenzo en partidos del Apertura El anterior partido jugado por San Lorenzo acabó en empate por 1-1 ante Instituto. Su campaña reciente registra resultados diversos: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Convirtió 4 goles a sus rivales y le han encajado 2 tantos.

En los encuentros más recientes que han jugado en este torneo, el equipo visitante se impuso en 3 cotejos y existieron 2 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 11 de julio, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y San Lorenzo se quedó con la victoria por 1 a 2.

Fechas y rivales de Talleres en los próximos partidos del Apertura Fecha 9: vs Unión: 6 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Instituto: 12 de marzo - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Belgrano: 15 de marzo - 17:30 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Independiente: 21 de marzo - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de San Lorenzo en los próximos partidos del Apertura Fecha 9: vs Independiente: 7 de marzo - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Boca Juniors: 11 de marzo - 19:45 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Defensa y Justicia: 16 de marzo - 18:30 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Dep. Riestra: 25 de marzo - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar Horario Talleres y San Lorenzo, según país Argentina y Chile (Santiago): 22:15 horas

Colombia y Perú: 20:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:15 horas

