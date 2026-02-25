miércoles 25 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
25 de febrero de 2026 - 11:01
Liga Profesional

Talleres vs San Lorenzo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 del Apertura

En la previa de Talleres vs San Lorenzo, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este sábado 28 de febrero desde las 22:15 (hora Argentina) en el Estadio Mario Alberto Kempes.

Talleres vs San Lorenzo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 del Apertura
BsAs (DataFactory)

El próximo sábado 28 de febrero, a partir de las 22:15 (hora Argentina), San Lorenzo visita a Talleres en el Estadio Mario Alberto Kempes, por el duelo correspondiente a la fecha 8 del Apertura.

Lee además
independiente vs central cordoba (se): previa, horario y como llegan para la fecha 8 del apertura

Independiente vs Central Córdoba (SE): previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 del Apertura
boca juniors vs gimnasia (mendoza): previa, horario y como llegan para la fecha 8 del apertura

Boca Juniors vs Gimnasia (Mendoza): previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 del Apertura

Así llegan Talleres y San Lorenzo

Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 1 en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de Talleres en partidos del Apertura

Talleres fue derrotado en el Único Madre de Ciudades frente a Central Córdoba (SE) por 0 a 2 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 2, empatado 1 y perdido 1. Le convirtieron 6 goles y tiene 5 a favor.

Últimos resultados de San Lorenzo en partidos del Apertura

El anterior partido jugado por San Lorenzo acabó en empate por 1-1 ante Instituto. Su campaña reciente registra resultados diversos: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Convirtió 4 goles a sus rivales y le han encajado 2 tantos.

En los encuentros más recientes que han jugado en este torneo, el equipo visitante se impuso en 3 cotejos y existieron 2 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 11 de julio, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y San Lorenzo se quedó con la victoria por 1 a 2.


Fechas y rivales de Talleres en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 9: vs Unión: 6 de marzo - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Instituto: 12 de marzo - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Belgrano: 15 de marzo - 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Independiente: 21 de marzo - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de San Lorenzo en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 9: vs Independiente: 7 de marzo - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Boca Juniors: 11 de marzo - 19:45 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Defensa y Justicia: 16 de marzo - 18:30 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Dep. Riestra: 25 de marzo - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar
Horario Talleres y San Lorenzo, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 22:15 horas
  • Colombia y Perú: 20:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:15 horas
  • Venezuela: 21:15 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Independiente vs Central Córdoba (SE): previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 del Apertura

Boca Juniors vs Gimnasia (Mendoza): previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 del Apertura

Banfield se enfrentará a River Plate por la fecha 7

Estudiantes (RC) se enfrentará ante Huracán por la fecha 7

Por la fecha 7, Racing Club recibirá a Independiente Riv. (M)

Lo que se lee ahora
Tres jujeños hicieron cumbre en el volcán más alto del mundo video
Catamarca.

Tres jujeños hicieron cumbre en el volcán más alto del mundo

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Sismo en Jujuy.
Alerta.

¡Tembló Jujuy! Fuerte sismo en la zona de los Valles

Limpieza y mantenimiento en avenida General Savio.
Atención.

Cortes de tránsito en varios puntos de San Salvador de Jujuy este miércoles

Cronograma de pagos.
Confirmado.

Cronograma de pagos de Jujuy: cuándo cobran los estatales en marzo 2026

Dónde fue el epicentro del sismo en Jujuy y por qué se sintió tan fuerte video
Prevención.

Dónde fue el epicentro del sismo en Jujuy y por qué se sintió tan fuerte

Corte de agua en Alto Comedero por recambio de red este miércoles
Servicios.

Por trabajos programados, habrá corte de agua en Alto Comedero este miércoles

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel