Boca Juniors vs Racing Club: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Apertura

El duelo entre Boca Juniors y Racing Club correspondiente a la fecha 6 se disputará en la Bombonera desde las 20:00 (hora Argentina), el viernes 20 de febrero.

Así llegan Boca Juniors y Racing Club La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de Boca Juniors en partidos del Apertura En su visita anterior, Boca Juniors empató por 0 con Platense. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 2 victorias y 2 derrotas, con 5 goles marcados y con 4 en su valla.

Últimos resultados de Racing Club en partidos del Apertura Racing Club venció en casa a Banfield por 2 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 1 y perdido 3. Además, logró gritar 7 goles y ha recibido 8 en su arco.

El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 3 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 7 de diciembre, en Semifinal del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y terminó con un marcador 0-1 a favor de Racing Club.

Fechas y rivales de Boca Juniors en los próximos partidos del Apertura Fecha 8: vs Gimnasia (Mendoza): 28 de febrero - 17:45 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Lanús: 4 de marzo - 21:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Central Córdoba (SE): 8 de marzo - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 10: vs San Lorenzo: 11 de marzo - 19:45 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Unión: 15 de marzo - 22:00 (hora Argentina) Fechas y rivales de Racing Club en los próximos partidos del Apertura Fecha 7: vs Independiente Riv. (M): 26 de febrero - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Atlético Tucumán: 3 de marzo - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Huracán: 7 de marzo - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Sarmiento: 10 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Estudiantes (RC): 16 de marzo - 20:00 (hora Argentina) Horario Boca Juniors y Racing Club, según país Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas

Colombia y Perú: 18:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas

Venezuela: 19:00 horas

