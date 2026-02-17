Boca Juniors vs Racing Club: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Apertura

El duelo entre Boca Juniors y Racing Club correspondiente a la fecha 6 se disputará en la Bombonera desde las 20:00 (hora Argentina), el viernes 20 de febrero.
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
El duelo entre Boca Juniors y Racing Club correspondiente a la fecha 6 se disputará en la Bombonera desde las 20:00 (hora Argentina), el viernes 20 de febrero.
La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo
En su visita anterior, Boca Juniors empató por 0 con Platense. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 2 victorias y 2 derrotas, con 5 goles marcados y con 4 en su valla.
Racing Club venció en casa a Banfield por 2 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 1 y perdido 3. Además, logró gritar 7 goles y ha recibido 8 en su arco.
El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 3 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 7 de diciembre, en Semifinal del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y terminó con un marcador 0-1 a favor de Racing Club.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.