Entradas para la final de Boca - Platense en Santiago del Estero.

Boca Juniors y Platense se enfrentarán en la gran final de la Copa Argentina 2026, en un partido que definirá al nuevo campeón del certamen. El encuentro se disputará el miércoles 2 de diciembre, desde las 20 horas, en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

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La organización confirmó el cronograma de venta de entradas, los precios para ambas parcialidades y los lugares habilitados para retirar las localidades.

El Xeneize buscará conquistar su cuarto título de la Copa Argentina en su era moderna, mientras que el Calamar intentará levantar el trofeo por primera vez en su historia.

La organización informó que la venta online comenzará este sábado 28 de noviembre, desde las 13 horas, a través de la plataforma Deportick.

Para los simpatizantes de Boca, las localidades estarán disponibles mediante la modalidad online, mientras que también se habilitarán boleterías presenciales en Santiago del Estero.

En el caso de Platense, la venta web del sábado será exclusiva para socios del club. El público general podrá comprar sus entradas de manera presencial el domingo 29 de noviembre.

Cuánto cuestan las entradas para Boca y Platense

La organización de la Copa Argentina confirmó los valores de las localidades para cada una de las parcialidades.

Precios para los hinchas de Boca:

Menores de hasta 11 años: $85000.

Popular: $120.000.

Platea Este: $180.000.

Platea Oeste: $200.000.

Precios para los hinchas de Platense:

Menores de hasta 11 años: $85.000.

Popular: $120.000.

Platea Oeste: $200.000.

Las entradas podrán adquirirse en la plataforma oficial Deportick, según los días y modalidades establecidos para cada club.

Dónde comprar y retirar las entradas para la final

Para Boca, la venta de entradas físicas y el canje de las adquiridas por internet se realizarán el martes 1 de diciembre, de 12 a 20 horas, en la boletería Norte del estadio Único Madre de Ciudades.

Además, el miércoles 2 de diciembre habrá un punto de canje de 12 a 19 horas en el estadio de Central Córdoba, ubicado en Granadero Saavedra 260, Santiago del Estero.

Por su parte, los hinchas de Platense podrán comprar entradas físicas el domingo 29 de noviembre, de 10 a 17 horas, en las boleterías de su estadio, ubicado en Zufriategui 2021, Vicente López.

La organización también informó que el martes 1 de diciembre, desde las 8, se entregarán entradas destinadas a personas con discapacidad en las boleterías del estadio de Central Córdoba.

Es importante destacar que el día de la final no habrá venta de entradas ni canje en el estadio Único Madre de Ciudades. Además, para ingresar al encuentro será necesario presentar el DNI.

Boca vs. Platense: cuándo, a qué hora y dónde se juega la final

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó que la definición de la Copa Argentina se realizará en Santiago del Estero, en uno de los escenarios más importantes del norte del país.

Los datos del partido son:

Fecha: miércoles 2 de diciembre

Horario: 20:00

Estadio: Único Madre de Ciudades en Santiago del Estero

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Televisión: TyC Sports

El estadio tiene capacidad para aproximadamente 42 mil espectadores y ya fue escenario de importantes definiciones del fútbol argentino.

Cómo llegaron Boca y Platense a la final de la Copa Argentina

Boca consiguió su clasificación a la definición después de superar cinco instancias. En semifinales, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena goleó por 3 a 0 a Banfield y aseguró su lugar en el partido decisivo.

Durante su recorrido también dejó en el camino a Gimnasia de Chivilcoy, Sarmiento de Junín, Vélez Sarsfield y Racing Club.

Platense, por su parte, llegó a la final después de eliminar a Atlético Tucumán en semifinales. El encuentro terminó 1 a 1 durante el tiempo reglamentario y el Calamar se impuso por 5 a 4 en la definición por penales.

Anteriormente, el conjunto de Vicente López había superado a Argentino de Monte Maíz, San Martín de San Juan, Instituto y Estudiantes de La Plata.

Un estadio con buenos recuerdos para los dos equipos

El Único Madre de Ciudades tiene antecedentes especiales tanto para Boca como para Platense.

El Xeneize se consagró campeón de la Copa Argentina 2020-2021 en ese escenario, después de vencer por penales a Talleres de Córdoba. También conquistó allí la Supercopa Argentina 2023.

Para Platense, el estadio también representa un lugar histórico: el 1 de junio de 2025 derrotó por 1 a 0 a Huracán, con un gol de Guido Mainero, y consiguió el primer título de Primera División de su historia.

Ahora, ambos equipos volverán a encontrarse en Santiago del Estero con un mismo objetivo: cerrar la temporada levantando la Copa Argentina 2026.