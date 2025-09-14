domingo 14 de septiembre de 2025

14 de septiembre de 2025 - 09:25
copa sudamericana

Bolívar vs Atlético Mineiro: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Copa Sudamericana

Palpitamos la previa del choque entre Bolívar y Atlético Mineiro. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Kevin Ortega Pimentel.

Bolívar vs Atlético Mineiro: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Copa Sudamericana
BsAs (DataFactory)

Bolívar y Atl.Mineiro disputarán el próximo miércoles 17 de septiembre el primer partido de la serie de la llave 3. El duelo de la Copa Sudamericana será a las 19:00 (hora Argentina) en el estadio el coloso de Miraflores.

Kevin Ortega Pimentel es el elegido para dirigir el partido.

Los resultados de Bolívar en partidos de la Copa Sudamericana
  • Playoff Octavos: Bolívar 3 vs Palestino 0 (16 de julio)
  • Playoff Octavos: Palestino 0 vs Bolívar 3 (23 de julio)
  • Octavos de Final: Bolívar 2 vs Cienciano 0 (13 de agosto)
  • Octavos de Final: Cienciano 0 vs Bolívar 2 (20 de agosto)
Los resultados de Atlético Mineiro en partidos de la Copa Sudamericana
  • Fase de Grupos: Cienciano 0 vs Atlético Mineiro 0 (1 de abril)
  • Fase de Grupos: Atlético Mineiro 4 vs Deportes Iquique 0 (10 de abril)
  • Fase de Grupos: Caracas 1 vs Atlético Mineiro 1 (23 de abril)
  • Fase de Grupos: Deportes Iquique 3 vs Atlético Mineiro 2 (8 de mayo)
  • Fase de Grupos: Atlético Mineiro 3 vs Caracas 1 (15 de mayo)
  • Fase de Grupos: Atlético Mineiro 1 vs Cienciano 1 (29 de mayo)
  • Playoff Octavos: Bucaramanga 0 vs Atlético Mineiro 1 (17 de julio)
  • Playoff Octavos: Atlético Mineiro 0 vs Bucaramanga 1 (3-1 en penales a favor de Atlético Mineiro) (24 de julio)
  • Octavos de Final: Atlético Mineiro 2 vs Godoy Cruz 1 (14 de agosto)
  • Octavos de Final: Godoy Cruz 0 vs Atlético Mineiro 1 (21 de agosto)
Horario Bolívar y Atlético Mineiro, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela: 18:00 horas

© 2025 DataFactory

FUENTE: nota.texto7

