Bolívar vs Atlético Mineiro: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Copa Sudamericana

Bolívar y Atl.Mineiro disputarán el próximo miércoles 17 de septiembre el primer partido de la serie de la llave 3. El duelo de la Copa Sudamericana será a las 19:00 (hora Argentina) en el estadio el coloso de Miraflores.

Kevin Ortega Pimentel es el elegido para dirigir el partido.

