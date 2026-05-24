Bolívar vs Independiente Riv. (M): previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del grupo C de la Copa Libertadores

BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 6 del grupo C de la Copa Libertadores se jugará el próximo miércoles 27 de mayo a las 21:30 (hora Argentina).

Así llegan Bolívar y Independiente Riv. (M) Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Bolívar en partidos de la Copa Libertadores Bolívar no quiere lamentar otra caída: 1 a 2 finalizó su partido frente a Fluminense. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado, perdió 1 y 2 fueron empate. Pudo marcar 5 goles y ha recibido 5.

Últimos resultados de Independiente Riv. (M) en partidos de la Copa Libertadores Independiente Riv. (M) llega con envión anímico tras vencer por 4 a 2 a Dep. La Guaira. En las últimas fechas obtuvo 3 victorias y 1 empate. Pudo marcar 12 goles y ha recibido 5.

La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 7 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y Independiente Riv. (M) resultó vencedor por 1 a 0. Indep.Mza., líder de grupo, ya está clasificado a los Octavos de Final de la Copa Libertadores. Por su parte, Bolívar mantiene la esperanza de avanzar. El árbitro designado para el encuentro es Guillermo Guerrero Alcívar. Horario Bolívar e Independiente Riv. (M), según país Argentina: 21:30 horas

Colombia y Perú: 19:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.