Bolívar vs Independiente Riv. (M): previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del grupo C de la Copa Libertadores

El duelo correspondiente a la fecha 6 del grupo C de la Copa Libertadores se jugará el próximo miércoles 27 de mayo a las 21:30 (hora Argentina).
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
El duelo correspondiente a la fecha 6 del grupo C de la Copa Libertadores se jugará el próximo miércoles 27 de mayo a las 21:30 (hora Argentina).
Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.
Bolívar no quiere lamentar otra caída: 1 a 2 finalizó su partido frente a Fluminense. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado, perdió 1 y 2 fueron empate. Pudo marcar 5 goles y ha recibido 5.
Independiente Riv. (M) llega con envión anímico tras vencer por 4 a 2 a Dep. La Guaira. En las últimas fechas obtuvo 3 victorias y 1 empate. Pudo marcar 12 goles y ha recibido 5.
La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 7 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y Independiente Riv. (M) resultó vencedor por 1 a 0.
Indep.Mza., líder de grupo, ya está clasificado a los Octavos de Final de la Copa Libertadores. Por su parte, Bolívar mantiene la esperanza de avanzar.
El árbitro designado para el encuentro es Guillermo Guerrero Alcívar.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.