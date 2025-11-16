Brasil inauguró una monumental estatua de la Virgen de Fátima que supera en altura al Cristo Redentor
La ciudad de Crato, en Ceará, inauguró una estatua de la Virgen de Fátima de 54 metros de altura, que ya es la imagen mariana más grande del mundo. La obra, que supera incluso al Cristo Redentor, busca impulsar el turismo religioso y consolidar a la región como un nuevo polo de peregrinación en Brasil.
La obra fue creada por el escultor Ranilson Viana, quien afirmó que el proyecto fue “una forma de oración en movimiento”. La estatua fue construida con un núcleo interno de poliuretano y un revestimiento externo de fibra de vidrio reforzada, una técnica que permitió alcanzar grandes dimensiones sin comprometer la estabilidad estructural. Para su traslado, las piezas fueron fabricadas por separado y ensambladas directamente en el sitio.
El monumento forma parte de un proyecto mayor que busca consolidar un corredor turístico religioso en la región, sobre todo de cara a los próximos años, donde se espera un incremento significativo de visitantes nacionales e internacionales.
Con su inauguración, la estatua de la Virgen de Fátima ya se posiciona como uno de los nuevos símbolos de la espiritualidad brasileña, un punto de encuentro entre fe, cultura y turismo que promete convertirse en una parada obligada en el mapa religioso de América Latina.