Investigan el robo de virus peligrosos en Brasil y detienen a una científica argentina

La Policía Federal de Brasil investiga la sustracción de material biológico en la Universidad de Campinas, en el estado de San Pablo. El hecho involucra la desaparición de muestras virales almacenadas en un laboratorio de alta seguridad, entre ellas cepas de gripe tipo A como H1N1 y H3N2.
La causa tomó relevancia tras la detención de una investigadora argentina de 36 años, señalada como responsable del traslado irregular del material dentro del mismo campus universitario.
El caso se encuadra en un área sensible, ya que las muestras estaban bajo resguardo en un laboratorio con nivel de bioseguridad 3, destinado al estudio de agentes infecciosos con potencial de causar enfermedades graves.
Cómo se detectó la desaparición del material
El faltante se detectó el 13 de febrero, cuando un investigador advirtió irregularidades en el área de almacenamiento del laboratorio de Virología y Biotecnología Aplicada.
Según la investigación, las muestras fueron retiradas del sector habilitado y trasladadas a otra unidad académica dentro de la universidad, sin autorización de los organismos correspondientes.
Durante los operativos, los agentes encontraron parte del material en congeladores y otra fracción en contenedores de residuos, con señales de manipulación.