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10 de junio de 2026 - 07:22
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Brasil vuelve a cruzarse con Marruecos en un Mundial y abre el Grupo C

La previa del choque de Brasil ante Marruecos, a disputarse en el estadio Nueva York el sábado 13 de junio desde las 19:00 (hora Argentina).

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Brasil vuelve a cruzarse con Marruecos en un Mundial y abre el Grupo C
BsAs (DataFactory)

Brasil enfrentará a Marruecos, en el marco de la fecha 1 del grupo C del Mundial, el próximo sábado 13 de junio a partir de las 19:00 (hora Argentina), en el estadio Nueva York.

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El primer partido del Grupo C vuelve a enfrentar a brasileños y marroquíes 28 años después de su único antecedente mundialista. Los dirigidos por Carlo Ancelotti, el primer entrenador extranjero en asumir el cargo de la Verdeamarela, sacaron boleto para este Mundial tras finalizar quintos en las eliminatorias de CONMEBOL.

Por su parte, los de Mohamed Ouahbi, quien hizo historia al consagrarse campeón con Marruecos Sub-20 en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025, firmaron una campaña impecable en el Grupo E de las eliminatorias africanas, con triunfos en todos sus partidos.

La Canarinha es la única selección presente en las 23 ediciones del máximo torneo del fútbol y la más laureada, con cinco títulos (1958, 1962, 1970, 1994 y 2002). Aunque no conquista la Copa desde entonces, acumula ocho Mundiales consecutivos alcanzando, al menos, los cuartos de final.

Por su parte, los Leones del Atlas afrontarán su séptima participación en una Copa del Mundo (1970, 1986, 1994, 1998, 2018, 2022 y 2026) y la tercera consecutiva. En Qatar 2022 marcaron un hito al convertirse en la primera selección africana y árabe en alcanzar las semifinales, cerrando su histórica campaña en el cuarto puesto.

Brasil y Marruecos registran tres antecedentes en su historial. El único cruce mundialista se remonta a Francia 1998, cuando la Canarinha se impuso por 3-0 en una campaña que la llevaría hasta la final.

Los otros dos enfrentamientos fueron amistosos: en 1997, la Verdeamarela ganó 2-0, mientras que el duelo más reciente, en 2023, terminó con triunfo del conjunto africano por 2-1.

Formato y sedes del Mundial 2026

El Mundial 2026 marcará un antes y un después en la historia del fútbol. Por primera vez, el torneo contará con 48 selecciones y se disputará de forma conjunta en Estados Unidos, México y Canadá, entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026. Con un total de 104 partidos, será la edición más extensa y con mayor cantidad de equipos en la historia.

El nuevo formato contempla 12 grupos de 4 equipos cada uno. Avanzarán a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, conformando así los dieciseisavos de final. A partir de esa instancia, el certamen se desarrollará con eliminación directa hasta la gran final.

Las sedes estarán distribuidas entre 16 ciudades: 11 en Estados Unidos, 3 en México (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey) y 2 en Canadá (Toronto y Vancouver).


Fechas y rivales de Brasil en los próximos partidos del Mundial
  • Grupo C - Fecha 2: vs Haití: 19 de junio - 21:30 (hora Argentina)
  • Grupo C - Fecha 3: vs Escocia: 24 de junio - 19:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Marruecos en los próximos partidos del Mundial
  • Grupo C - Fecha 2: vs Escocia: 19 de junio - 19:00 (hora Argentina)
  • Grupo C - Fecha 3: vs Haití: 24 de junio - 19:00 (hora Argentina)
Horario Brasil y Marruecos, según país
  • Argentina: 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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