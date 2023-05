Camila Homs estaría en una relación con el futbolista José Sosa

Aunque Camila Homs trata de ser discreta en lo que respecta a sus relaciones sentimentales, especialmente después de su mediática separación de Rodrigo de Paul y las medidas que acordaron para preservar su privacidad, en ocasiones hay detalles que se le escapan de las manos, como el particular indicio que revela su conexión con el futbolista José Sosa.

"Estuvo a los besos en Afrika con este chico que se lo ve de perfil. Ella estaba re copada, muy divertida, muy arriba. Me dijeron que re chapaban. En el video están bailando pero en la foto ahí si, se ven bien cerca. Me dijeron que estuvieron a los besos toda la noche. Él es súper conocido. Es José Sosa, el jugador de fútbol de Estudiantes ", había informado en ese entonces Estefi Berardi cuando se le puso luz al romance, y fue ahora también la panelista quien encontró una pista que terminaría de confirmar la relación.

"Ya casi, no?", acotó Berardi, acompañando su mensaje con emojis de amor, deja entrever que las cosas estarían yendo muy bien entre la madre de Francesca y Bautista y el delantero.

image.png

Camila Homs y el misterio sobre su presente: ¿está en pareja?

Después del enfrentamiento con Sofía Jujuy Jiménez, y cansada de las constantes preguntas sobre su ex pareja Rodrigo de Paul, Camila Homs retomó la interacción con sus seguidores, respondiendo a preguntas personales y generando nuevamente intriga sobre su situación sentimental actual.

En este contexto, cuando le consultaron cómo sobrelleva todo lo que le sucede, Camila Homs salió victoriosa de la pregunta al afirmar que "Nadie te puede hacer algo tan malo para opacar el momento que vivís, la vida es una y hay que vivirla feliz y agradecido/a".

image.png

Por otro lado, en otra de las interrogantes surgidas en sus publicaciones virtuales, se le cuestionó a la madre de Francesca y Bautista si siente el deseo de experimentar nuevamente el amor, considerando que hace unas semanas se le observó besándose con el futbolista José Sosa en un establecimiento nocturno.

Allí Homs fue tajante, y aseguró: "Considero que no es tener o no tener ganas. Si llega, llega. Y al amor difícil ponerle límites", aseguró. En tanto, frente a la concisa consulta de si está sola actualmente, Camila respondió sugestiva con un video en el que con un gesto con un dedo confiesa que no.

A pesar de haber afirmado previamente que su encuentro con Sosa hace semanas fue simplemente casual y que solo tuvieron una conversación, Camila Homs se encargó personalmente de avivar los rumores que intentó silenciar anteriormente. ¿Acaso se acerca la confirmación oficial de su relación?