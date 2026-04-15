Campaña para recolectar ropa de abrigo y frazadas

Fundación Proyecto Puente pide ropa de abrigo y frazadas para asistir a personas en situación de calle

Fundación Proyecto Puente pide ropa de abrigo y frazadas para asistir a personas en situación de calle

Fundación Proyecto Puente pide ropa de abrigo y frazadas para asistir a personas en situación de calle

Con la llegada de las bajas temperaturas, la ropa de abrigo y frazadas para las camas son uno de los artículos más necesitados. La Fundación Proyecto Puente volvió a pedir la colaboración de la comunidad para acompañar a personas en situación de calle y a quienes atraviesan contextos de extrema vulnerabilidad. La preocupación crece de cara al invierno, cuando la demanda aumenta y las necesidades se vuelven más urgentes.

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“ Ya se vienen las temperaturas bajas, así que nosotros trabajando los 365 días del año junto a las personas en situación de calle y junto a todos los que necesitan nuestra ayuda ”, expresó Marina Ibañez, presidenta de la Fundación Proyecto Puente, al explicar el trabajo que realizan de manera sostenida durante todo el año.

"Trabajando los 365 días del año junto a las personas en situación de calle" "Trabajando los 365 días del año junto a las personas en situación de calle"

En ese sentido, remarcó que ya comenzaron a organizarse para afrontar la próxima temporada invernal. “ Nos venimos preparando y tratando de hacer colectas ya para que no nos agarre desprevenido ”, señaló.

Fundación Proyecto Puente Fundación Proyecto Puente pide ropa de abrigo y frazadas para asistir a personas en situación de calle

Cuántas personas asisten hoy en el refugio

Actualmente, el refugio de la fundación recibe entre 10 y 15 personas, aunque la cifra puede variar según los días. “Actualmente nuestro refugio es entre 10 y 15 personas, dependiendo los fines de semana, baja la cantidad, pero es el número que venimos manejando”, detalló Ibañez.

Además, explicó que el espacio cuenta con cinco habitaciones, cada una con siete camas, y que allí no solo se ofrece un lugar para dormir, sino también contención y asistencia básica para atravesar la noche en mejores condiciones.

“Todos los días se les da lo que es merienda, desayuno y cena y un lugar también donde pernoctar, donde higienizarse y pasar la noche calentito”, indicó.

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Qué es lo que más necesitan

Desde la fundación señalaron que lo más urgente en este momento es conseguir ropa de abrigo y frazadas, especialmente para hombres, ya que son quienes representan la mayor parte de las personas que llegan al refugio.

“Nosotros lo que siempre requerimos es ropa de abrigo, sobre todo de hombres, porque es lo que más necesitamos”, sostuvo la presidenta de Proyecto Puente. Y agregó: “La mayor cantidad de personas en situación de calle son hombres y frazadas, frazadas para poder poner en nuestras camas”.

Ibañez también valoró la solidaridad de la gente y recordó que en campañas anteriores la respuesta de la comunidad fue importante. “El año pasado se hizo una linda colecta, pudimos ayudar”, comentó. Sin embargo, aclaró que muchas veces reciben prendas para mujeres y niños, cuando la necesidad principal está puesta hoy en indumentaria masculina de abrigo.

En invierno aumenta la demanda

La presidenta de la fundación advirtió que el invierno profundiza una realidad que ya se observa en las recorridas diarias. “Sí, siempre cuando bajan las temperaturas, ellos ya por sus propios medios están llegando y cada vez peor”, afirmó.

Incluso, explicó que la situación se fue agravando con el tiempo. “Actualmente estamos encontrando familias, mujeres en situación de calle y hay muchísima gente”, expresó, al marcar que el fenómeno ya no alcanza solamente a varones solos, sino también a grupos familiares enteros.

“Actualmente estamos encontrando familias, mujeres en situación de calle y hay muchísima gente” “Actualmente estamos encontrando familias, mujeres en situación de calle y hay muchísima gente”

Dónde se pueden llevar las donaciones

Avenida Urquiza, esquina Puente San Martín, del otro lado de la vieja estación y detrás del Paseo de los Artesanos.

Voluntarios: desde las 18hs

“Las 24 horas hay personas que lo pueden recibir y los voluntarios están todos los días a partir de las 18 horas”, explicó Ibañez. Además, reiteró el pedido central de esta campaña solidaria: “Ropa de abrigo y frazadas sobre todo”.

La llegada del frío vuelve a poner en primer plano una necesidad concreta y urgente. Desde Proyecto Puente apelan una vez más a la solidaridad de la comunidad jujeña para acompañar a quienes más lo necesitan en uno de los momentos más duros del año.