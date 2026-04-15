miércoles 15 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
15 de abril de 2026 - 12:50
Jujuy.

Canal 4 transmite en vivo este viernes la Elección del Colegio del Huerto

Con transmisión exclusiva para clientes de Canal 4, este viernes se podrá vivir el minuto a minuto de la Elección del Colegio del Huerto por la FNE 2026.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Elección Representante del Colegio del Huerto

Elección Representante del Colegio del Huerto

Lee además
Candidatas Divino Redentor 2026. 
Elección.

FNE 2026: conocé a las 49 candidatas del Colegio Divino Redentor
Carruaje del Secundario 50 de Santuario de Tres Pozos.
Jujuy.

Tres colegios debutarán con carruaje en la FNE 2026

Transmisión de la Elección del Colegio del Huerto: horario y todos los detalles

Este viernes 17 de abril, desde las 21, Canal 4 transmitirá en vivo la Elección a Representante del Colegio del Huerto. El evento podrá verse de manera exclusiva para clientes del canal a través de la Frecuencia 4 en analógico y la Frecuencia 11 en HD.

Embed - CANDIDATAS DEL HUERTO

De esta manera, quienes cuenten con el servicio de Canal 4 podrán seguir el minuto a minuto del paso de las 52 candidatas. La propuesta incluirá el tradicional desfile y la presentación de las estudiantes, además del baile de las candidatas junto a los pajes, el baile de la promo y distintas sorpresas preparadas para acompañar la celebración hasta la coronación de la nueva Representante por la FNE 2026.

Representante Colegio del Huerto

Listado completo de las candidatas del Colegio del Huerto

  1. Mendez, Luciana Valentina
  2. Silvera, Agostina Beatriz
  3. Garay Paredes, María Victoria
  4. Turrubiano, Iara Luján
  5. Espejo, Isabella Fernanda
  6. Narvaez, Aylén Irina
  7. Moreno, Maia Carhué
  8. Torres Flores, Aimé Zahira Tamara
  9. Jurado Lamas, Delfina Ximena
  10. Chavez, Brenda Martina
  11. Siñanez, Sofía Jazmín
  12. Bautista, Solange Ailén
  13. Rueda, Josefina
  14. Martinez, Silvana Anabela
  15. Alfonzo Rivero, Lucía Antonela
  16. Sansone, Pía Francesca
  17. Amador, Morena Araceli
  18. Cañazares Oviedo, Zaira Daiana
  19. Lamas Arnedo, Luján
  20. Alcaraz Mosqueda, Bárbara Michelle
  21. Velazquez Espíndola, Melani Nicole
  22. Villarreal, Leila Martina
  23. Lacsi, Hebe Nahir
  24. García, Josefina Araceli
  25. Altea, Ana Sofía
  26. Lozano Salica, Jimena Aylen
  27. Vasquez Cabrera, Lourdes Alejandra
  28. Paredes, Abril Jazmín
  29. Aramayo, Lucía Isabel
  30. Mogro, Maia Agustina de los Ángeles
  31. Romero, Julieta Inés
  32. Soria, Samira Iriel
  33. Tellez, Jazmín
  34. De Aparici, Isabel
  35. Montoya, María
  36. Aviles, Bárbara Jazmín
  37. Masuelli, Felicitas
  38. Agüero, Solange Jaquelina
  39. Burgos Guedilla, Lourdes Antonella
  40. Tejerina, Luisana Mariángel
  41. Lino, Valentina Ámbar
  42. Guzmán Sanchez, María Emilia
  43. Humacata, Eluney Amancay
  44. Torrejón, Daniela Valentina
  45. Cura, Pilar Emilia
  46. Valdiviezo, Laura Abril
  47. Corte, Luana Victoria
  48. Melchor, Lara Soledad
  49. Tinte, Abril Camila
  50. Flores, Blanca Lucía Julieta
  51. Alcocer Saleria, Milagros Micael
  52. Rojas Hamame, Violeta

Conocé a todas las candidatas del Colegio del Huerto

Embed

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

FNE 2026: conocé a las 49 candidatas del Colegio Divino Redentor

Tres colegios debutarán con carruaje en la FNE 2026

¡Histórico! El Secundario 12 de Nuevo Pirquitas se suma a la FNE 2026

FNE 2026: el Colegio Nuevo Horizonte elige a su representante entre 33 candidatas

Convocan a jóvenes para integrar la Comisión Estudiantil de la FNE 2026

Lo que se lee ahora
Bono extraordinario por el Día del Trabajador. video
Jujuy.

Este viernes 17 de abril pagarán el bono por el Día del Trabajador en Jujuy

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Bono extraordinario por el Día del Trabajador. video
Jujuy.

Este viernes 17 de abril pagarán el bono por el Día del Trabajador en Jujuy

Buscan a un adolescente en Jujuy
Jujuy.

Buscan a un adolescente en Jujuy

Decomisaron un cargamento de carbonato de sodio con destino a Jujuy
Policiales.

En Santa Fe secuestraron 27 toneladas de carbonato de sodio que iban hacia Jujuy

Cinco siniestros viales en la mañana jujeña: choques, derrapes y demoras en distintos puntos de la Capital video
Jujuy.

Cinco choques en una mañana en Jujuy: uno por uno, dónde fueron y qué pasó

Trata de personas exprés (Foto ilustrativa) video
Jujuy.

Trata de personas exprés: "Los depredadores están en las redes sociales"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel