Canal 4 transmite en vivo este viernes la Elección del Colegio del Huerto

La Elección a Representante del Colegio del Huerto, la primera correspondiente a la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026, se realizará este viernes 17 de abril y podrá seguirse en vivo por Canal 4, en una transmisión exclusiva para clientes del servicio.
Transmisión de la Elección del Colegio del Huerto: horario y todos los detalles
Este viernes 17 de abril, desde las 21, Canal 4 transmitirá en vivo la Elección a Representante del Colegio del Huerto. El evento podrá verse de manera exclusiva para clientes del canal a través de la Frecuencia 4 en analógico y la Frecuencia 11 en HD.
Embed - CANDIDATAS DEL HUERTO
De esta manera, quienes cuenten con el servicio de Canal 4 podrán seguir el minuto a minuto del paso de las 52 candidatas. La propuesta incluirá el tradicional desfile y la presentación de las estudiantes, además del baile de las candidatas junto a los pajes, el baile de la promo y distintas sorpresas preparadas para acompañar la celebración hasta la coronación de la nueva Representante por la FNE 2026.
Representante Colegio del Huerto
Listado completo de las candidatas del Colegio del Huerto
- Mendez, Luciana Valentina
- Silvera, Agostina Beatriz
- Garay Paredes, María Victoria
- Turrubiano, Iara Luján
- Espejo, Isabella Fernanda
- Narvaez, Aylén Irina
- Moreno, Maia Carhué
- Torres Flores, Aimé Zahira Tamara
- Jurado Lamas, Delfina Ximena
- Chavez, Brenda Martina
- Siñanez, Sofía Jazmín
- Bautista, Solange Ailén
- Rueda, Josefina
- Martinez, Silvana Anabela
- Alfonzo Rivero, Lucía Antonela
- Sansone, Pía Francesca
- Amador, Morena Araceli
- Cañazares Oviedo, Zaira Daiana
- Lamas Arnedo, Luján
- Alcaraz Mosqueda, Bárbara Michelle
- Velazquez Espíndola, Melani Nicole
- Villarreal, Leila Martina
- Lacsi, Hebe Nahir
- García, Josefina Araceli
- Altea, Ana Sofía
- Lozano Salica, Jimena Aylen
- Vasquez Cabrera, Lourdes Alejandra
- Paredes, Abril Jazmín
- Aramayo, Lucía Isabel
- Mogro, Maia Agustina de los Ángeles
- Romero, Julieta Inés
- Soria, Samira Iriel
- Tellez, Jazmín
- De Aparici, Isabel
- Montoya, María
- Aviles, Bárbara Jazmín
- Masuelli, Felicitas
- Agüero, Solange Jaquelina
- Burgos Guedilla, Lourdes Antonella
- Tejerina, Luisana Mariángel
- Lino, Valentina Ámbar
- Guzmán Sanchez, María Emilia
- Humacata, Eluney Amancay
- Torrejón, Daniela Valentina
- Cura, Pilar Emilia
- Valdiviezo, Laura Abril
- Corte, Luana Victoria
- Melchor, Lara Soledad
- Tinte, Abril Camila
- Flores, Blanca Lucía Julieta
- Alcocer Saleria, Milagros Micael
- Rojas Hamame, Violeta
Conocé a todas las candidatas del Colegio del Huerto
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