Cantando 2024: la sorpresiva renuncia de una participante

Coti Romero: -En el momento que estoy en mi vida decido bajarme del Cantando . Está todo más que bien, estoy agradecida con la producción y con todos. Lo decidí hace bastante y lo charlé con mi grupo. No quiero estar en este momento acá. Igual, me tenía que bajar. Tenía planeado un viaje para diciembre, que lo voy a adelantar”

Coti: -Todos nos estamos haciendo los locos. Estamos haciendo oídos sordos y me parece flashero que estemos cerrando los ojos ante un tema que, si la Justicia no se hace cargo, podríamos buscar la condena social. Está todo más que bien. No va por ese lado... Así que me bajo del Cantando y del streaming.

Karina: -¿Te vas de vacaciones o renuncias?

Coti: -Renuncio. Igual estoy agradecida con todos. La producción es increíble. De verdad estoy muy agradecida con todos.

Gladys La Bomba Tucumana discutió con Coti Romero y abandonó el estudio.

Marcelo Polino: -No esperábamos esta información. Estaría bueno que recapacites. En un lugar donde hubo tanto lío, vos que sos tan joven, me parece que podés predicar con el ejemplo. Ayer tuviste el don de gente de pedirle disculpas a Gladys y por ahí desde la pista podés ayudar a otra gente. Me gustaría que lo reconsideres.

Coti: -Yo lo entiendo. Y gracias, Marce, porque te quiero un montón. Pero, así como pasó con el compañero de Lolo Poggio que le dijeron que si no se siente bien es mejor que se vaya, lo voy a hacer yo. Estoy muy agradecida con todos…

Marcelo: -¿Por qué no viene al piso?

Karina: -Sí, que la siento tan angustiada.

Marcelo: -Vení que te quiero dar un abrazo.

Coti: -Pasa que estoy muy sensible. Pero, no, no. Mil veces agradecida. Siempre voy a estar para lo que necesiten, pero en este momento de mi vida siento que no tengo que estar acá.