Dolor por la muerte de un histórico de la tribuna de Showmatch

El legado de Tonino va más allá de ser un simple fan. Su presencia constante y su carisma lo convirtieron en una figura destacada dentro del programa. No solo estaba en las gradas aplaudiendo, sino que llegó a ser parte del "ecosistema" del show, reconocible por su look inspirado en Los Sultanes. En una entrevista, De Laurentis confesó que fue un amigo quien lo llevó por primera vez a ShowMatch, y desde entonces, su conexión con Tinelli y el equipo fue inquebrantable.

image.png

Un fanático de corazón

Tonino conoció el mundo de ShowMatch gracias al humorista Toti Ciliberto, quien lo invitó a participar en las grabaciones de VideoMatch. Desde aquel día, nunca faltó a ninguna emisión, convirtiéndose en un emblema de la tribuna. “Empecé como el doble de Los Sultanes porque un amigo me dijo que había un cantante igual a mí. Cuando lo vi, me sorprendí de lo parecido que éramos, y desde entonces adopté ese look”, contó De Laurentis alguna vez en una entrevista.

Además de su lealtad hacia el programa, Tonino también hizo presencias en eventos y boliches, donde los fans se acercaban para sacarse fotos con él, creyendo que era uno de los integrantes de la famosa banda de cumbia. Su carácter afable y su buen humor lo convirtieron en un personaje querido por todos, tanto en el estudio como fuera de él.

Un momento difícil en su pasión

Aunque Tonino siempre fue bien recibido en el estudio, hubo un episodio que lo mantuvo alejado de su gran pasión durante tres largos meses. Según relató en su momento, "Un día estaba en el programa y mi amigo de seguridad me dice ‘te tenés que ir’. Pensé que era una broma, pero resultó que me prohibieron la entrada porque alguien dijo que yo andaba diciendo que trabajaba para Tinelli, lo cual no era cierto. Fueron tres meses muy duros para mí”. Sin embargo, esa situación no afectó su cariño por el programa, y al poco tiempo pudo regresar al lugar que tanto amaba.

El Mago sin Dientes, otra de las figuras emblemáticas del público de ShowMatch, también expresó su dolor por la partida de su compañero: “Te vamos a extrañar mucho Tonino. Gran compañero del programa”, escribió en sus redes, reflejando el vacío que deja su partida en la tribuna.